Це вже не перший мод, який змінює головного героя гри. Так, шанувальники вже випустили моди, які дозволяють геймерам грати за Сі Джея з GTA: San Andreas чи Седріка Дігорі.

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Волдеморт у Hogwarts Legacy

Спільнота модифікаторів для Hogwarts Legacy поки ще невелика, та це не завадило моддерам створювати справді дивні та чудові моди для гри. Одна модифікація навіть додала "Томаса танкового паровоза" до гри, замінивши "Гоґвортс Експрес".

Щоразу, коли виходить нова гра, завжди цікаво спостерігати, як спільнота модифікаторів змінить її. Hogwarts Legacy ще на старті, але є позитивні ознаки того, що деякий час у грі буде активна та віддана спільнота модифікаторів.

Один з геймерів опублікував відео з Волдемортом у грі. У кліпі він творить хаос у стінах Гоґвортсу.

Волдеморт у Hogwarts Legacy: дивіться відео

За словами моддера, він також змінив текстури рук гравця, щоб виглядати як Волдеморт. У модифікації є деякі невеликі особливості, і гравець все ще може налаштувати Волдеморта за допомогою творця персонажів Hogwarts Legacy.

Це дозволяє створювати веселі твори – гравці можуть додати Волдеморту волосся та аксесуари, наприклад окуляри. Це так само, як і безглузді наряди, які гравці можуть використовувати в грі. А побачити Волдеморта з пишною шевелюрою – ще те видовище.