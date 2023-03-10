Это уже не первый мод, сменяющий главного героя игры. Так, поклонники уже выпустили моды, позволяющие геймерам играть за Си Джея из GTA: San Andreas или Седрика Дигори.

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Волдеморт в Hogwarts Legacy

Сообщество модификаторов для Hogwarts Legacy пока еще невелико, но это не помешало моддерам создавать действительно удивительные и отличные моды для игры. Одна модификация даже добавила "Томаса танкового паровоза" к игре, заменив "Хогвартс Экспресс".

Каждый раз, когда выходит новая игра, всегда интересно наблюдать, как сообщество модификаторов изменит ее. Hogwarts Legacy еще на старте, но есть положительные признаки того, что некоторое время в игре будет активным и преданным сообществом модификаторов.

Один из геймеров опубликовал видео с Волдемортом в игре. В клипе он творит хаос в стенах Хогвартса.

Волдеморт в Hogwarts Legacy: смотрите видео

По словам моддера, он также сменил текстуры рук игрока, чтобы выглядеть как Волдеморт. В модификации есть некоторые небольшие особенности, и игрок все еще может настроить Волдеморта с помощью создателя персонажей Hogwarts Legacy.

Это позволяет создавать веселые произведения – игроки могут добавить Волдеморту волосы и аксессуары, например очки. Это так же, как и дурацкие наряды, которые игроки могут использовать в игре. А увидеть Волдеморта с пышной шевелюрой – еще то зрелище.