Розробники Hogwarts Legacy потішили фанатів: гра отримає те, на що всі так довго чекали

PC-версія гри Hogwarts Legacy незабаром отримає безкоштовне оновлення, яке додасть офіційну підтримку модифікацій. Розробники з Avalanche Software, попри роботу над сиквелом, не припиняють вдосконалювати оригінальну гру.

Оновлення з офіційною підтримкою модів вийде 30 січня, повідомляє 24 Канал. Воно включатиме вбудований браузер модів та безкоштовний редактор Hogwarts Legacy Creator Kit, який буде доступний у Epic Games Store.

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Моди для гри розміщуватимуться на платформі CurseForge, де вони будуть перевірятися та модеруватися. Завдяки Hogwarts Legacy Creator Kit гравці зможуть створювати нові квести, підземелля, елементи кастомізації персонажів та інший контент.



Браузер модів / Фото Warner Bros. Games

У демонстраційному ролику до анонсу показали офіційний мод Dungeon of Doom, створений у партнерстві з ентузіастами, варіанти заміни мітли, нові елементи кастомізації героїв тощо.

Hogwarts Legacy отримає підтримку модів:

Як це працюватиме?

Для створення та публікації власних модів через Hogwarts Legacy Creator Kit користувачам знадобиться акаунт у CurseForge. Аби переглядати модифікації інших гравців, користувачам Steam та Epic Games Store потрібно буде прив’язати акаунт Warner Bros.

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Гра Hogwarts Legacy вийшла у лютому 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X|S, а згодом була адаптована для PS4, Xbox One та Nintendo Switch. Світові продажі гри вже перевищили 30 мільйонів копій.