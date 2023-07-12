Хоча основні книги про Гаррі Поттера обмежені кількома роками, загальна історія виходить далеко за ці межі й розтягується на десятиліття, демонструючи неймовірні масштаби чарівного світу та цікавих персонажів, які його населяють.

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Ідея приквелу Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy від початку мала великий успіх серед шанувальників історії про Гаррі Поттера. Вона розповідає історію школи Гоґвортс ще задовго до народження "хлопчика, який вижив".

У ній є багато цікавих персонажів, що додають грі особлисового шарму. Серед них Фінеас Нігеллус Блек, Матильда Візлі, Себастьян Селлоу та Поппі Світінг.

Втім, є особистість, яку, мабуть, недостатньо використовують у цій розповіді – легендарний чаклун Мерлін. Ми знаємо його як середньовічного легендарного чаклуна, що знайшов собі місце при дворі короля Артура.

Він є культовим персонажем у художній літературі, а використання його для дослідження чарівного світу може виправдати гру, яка стирає межу між світом Гаррі Поттера та британською легендою.

Кажуть, що Мерлін належить до Слизерину і особливо любить загадки, що видно з його випробувань у Hogwarts Legacy. Хоча в історії про Гаррі Поттера Мерліну не надають великої частки контексту, його особистість завжди варта уваги.