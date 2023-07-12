Хотя основные книги о Гарри Поттере ограничены несколькими годами, общая история выходит далеко за эти пределы и растягивается на десятилетия, демонстрируя невероятные масштабы волшебного мира и интересных населяющих его персонажей.
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Идея приквела Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy изначально имел большой успех среди поклонников истории о Гарри Поттере. Она рассказывает историю школы Хогвартса еще задолго до рождения "выжившего мальчика".
В ней есть много интересных персонажей, придающих игре особого шарма. Среди них Финеас Нигеллус Блэк, Матильда Уизли, Себастьян Селлоу и Поппи Свитинг.
Впрочем, есть личность, которую, по-видимому, недостаточно используют в этом рассказе – легендарный колдун Мерлин. Мы знаем его как средневекового легендарного колдуна, нашедшего себе место при дворе короля Артура.
Он является культовым персонажем в художественной литературе, а использование его для исследования волшебного мира может оправдать игру, стирающую границу между миром Гарри Поттера и британской легендой.
Говорят, что Мерлин принадлежит к Слизерину и особенно любит загадки, что видно из его испытаний в Hogwarts Legacy. Хотя в истории о Гарри Поттере Мерлине не придают большой доли контекста, его личность всегда достойна внимания.
Приквел?
В художественной литературе приквел – это предыстория, предшествующая основной сюжетной линии. То есть, в этом случае приквел мог бы рассказать, например, о том, как Мерлин оказался в Хогвартсе еще до событий Hogwarts Legacy.