Так само гра вже випередила продажі першої гри "Гаррі Поттер і філософський камінь". До слова, у Hogwarts Legacy виявили цікаву історичну неточність, пов'язану з Україною.

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Рекорд Hogwarts Legacy

Щонайменше у Великій Британії фізичні продажі Hogwarts Legacy вже почали бити рекорди. Згідно зі звітом, це був найбільший запуск будь-якої відеоігри про Гаррі Поттера у Великій Британії, побивши 22-річний рекорд продажів, встановлений "Гаррі Поттером і філософським каменем" у далекому 2001 році.

Hogwarts Legacy не тільки побила 22-річний рекорд як дебют гри про Гаррі Поттера, але й перевершила продажі Elden Ring у Великій Британії за перший тиждень.

Фізичні продажі Hogwarts Legacy за перший тиждень у Великій Британії на 80% перевищують продажі Elden Ring. Це неймовірний факт, якщо врахувати, наскільки великим був успіх Elden Ring у цей час минулого року, а також те, що нова гра про Гаррі Поттера поки доступна лише на трьох платформах проти п'яти платформ Elden Ring.

Варто зазначити, що загальний обсяг продажів Hogwarts Legacy значно вищий, ніж показують дані про продажі у Великій Британії. Надані дані враховують лише фізичні продажі гри у Королівстві. Цифрові продажі не враховуються, як і продажі гри в решті світу.