Тираж Hogwarts Legacy перетнув позначку в 40 мільйонів копій

Рольова гра у всесвіті Гаррі Поттера продовжує демонструвати високі комерційні показники. Студія Avalanche Software офіційно підтвердила, що загальний тираж Hogwarts Legacy досяг нової масштабної цифри.

Цей результат було отримано майже через три роки після виходу проєкту на ринок, при цьому гра продовжує залучати нову аудиторію завдяки доступності на багатьох платформах. Про свій успіх розробники відзвітували на сторінці Hogwarts Legacy в X, розповідає 24 Канал.

Представники студії Avalanche Software оприлюднили оновлену статистику, згідно з якою продажі фентезійного екшену з відкритим світом склали 40 мільйонів копій. Команда висловила вдячність усім фанатам за їхню підтримку та інтерес до проєкту.

Про що Hogwarts Legacy?

Сюжет гри пропонує користувачам зануритися у світ, знайомий за книгами про Гаррі Поттера. Головним героєм виступає студент, який володіє ключем до давньої таємниці, що загрожує знищенням усьому магічному світу.

Протагоністу доведеться шукати надійних союзників, боротися з темними силами та вирішувати долю чарівного всесвіту.

Реліз Hogwarts Legacy відбувся у лютому 2023 року на персональних комп'ютерах (у сервісах Steam та EGS), а також на консолях PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Згодом проєкт адаптували для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch та Switch 2.

Динаміка продажів залишається високою: ще в листопаді минулого року видання Variety, спираючись на дані Warner Bros., повідомляло про 30 мільйонів реалізованих примірників.

Наразі базову версію гри можна отримати безплатно через магазин Epic Games Store. Акційна пропозиція діє обмежений час і завершиться 18 грудня о 18:00 за київським часом.