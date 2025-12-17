Тираж Hogwarts Legacy пересек отметку в 40 миллионов копий

Ролевая игра во вселенной Гарри Поттера продолжает демонстрировать высокие коммерческие показатели. Студия Avalanche Software официально подтвердила, что общий тираж Hogwarts Legacy достиг новой масштабной цифры.

Этот результат был получен почти через три года после выхода проекта на рынок, при этом игра продолжает привлекать новую аудиторию благодаря доступности на многих платформах. О своем успехе разработчики отчитались на странице Hogwarts Legacy в X, рассказывает 24 Канал.

Представители студии Avalanche Software обнародовали обновленную статистику, согласно которой продажи фэнтезийного экшена с открытым миром составили 40 миллионов копий. Команда выразила благодарность всем фанатам за их поддержку и интерес к проекту.

О чем Hogwarts Legacy?

Сюжет игры предлагает пользователям окунуться в мир, знакомый по книгам о Гарри Поттере. Главным героем выступает студент, который владеет ключом к древней тайне, угрожающей уничтожением всему магическому миру.

Протагонисту придется искать надежных союзников, бороться с темными силами и решать судьбу волшебной вселенной.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся в феврале 2023 года на персональных компьютерах (в сервисах Steam и EGS), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Впоследствии проект адаптировали для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2.

Динамика продаж остается высокой: еще в ноябре прошлого года издание Variety, опираясь на данные Warner Bros., сообщало о 30 миллионах реализованных экземпляров.

Сейчас базовую версию игры можно получить бесплатно через магазин Epic Games Store. Акционное предложение действует ограниченное время и завершится 18 декабря в 18:00 по киевскому времени.