Hogwarts Legacy зачарувала геймерів неймовірними деталями при зміні пір року

Пори року, що змінюються під час проходження Hogwarts Legacy, справляють велике враження на гравців. Деталі цього процесу вдалися творцям просто неймовірними.

У довгому переліку вражаючих функцій Hogwarts Legacy є чимало деталей, які захопили серця багатьох гравців, що зараз проходять цю історію. Та трапляються й казуси – так, нещодавно в грі виявили історичну неточність пов'язану з Україною.

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Неймовірна зміна пір року в Hogwarts Legacy

Не буде перебільшенням стверджувати, що Avalanche Software створила один із найкращих інтерфейсів відкритого світу за останній час.

Від спроб розкрити таємниці Гоґвортсу й побудови кімнати на вимогу до дослідження шотландської сільської місцевості за допомогою мітли чи гіпогрифа – усі ці аспекти Hogwarts Legacy поєднані в ідеальній гармонії.

Один із дуже важливих способів досягти успіху – зміна сезонів протягом історії. Хоча ігрові зони самі по собі великі та щедрі, околиці Гоґвортсу та Гоґсміда влітку, восени, взимку чи навесні змінюють спосіб, у який гравці відчувають ці території.

Різдвяні ялинки в Hogwarts Legacy: дивіться відео

Хоча легко припустити, що зміни відбуваються одним натисканням перемикача, і що ігрова область має чотири варіації, між якими Hogwarts Legacy перемикається, спостережливий геймер помітив, що сезонні зміни відбуваються дуже поступово.

З настанням осені дерева стають все більш жовтими, прикраси на Хеллоуїн стають все більш поширеними, а взимку в Гоґвортсі та околицях, вкритих снігом, починають з’являтися набори різдвяних прикрас.