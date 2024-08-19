З'явилося демо української Disco Elysium – Hollow Home, гри про перші дні облоги Маріуполя

Український проєкт Hollow Home, який заслужив порівняння з шедевральною Disco Elysium, розповість геймерам історію перших днів повномасштабної війни та облоги Маріуполя.

Студія Twigames долучилася до Ukrainian Steam Festival 2024 та опублікувала демо свого проєкту.

Варте уваги Ігри можуть позбутись найбільш надокучливого елемента: що приберуть розробники

Демо Hollow Home доступне протягом обмеженого часу

З 19 по 26 серпня 2024 року користувачам платформи Steam буде доступна демо версія ізометричної наративної рольової гри Hollow Home.

У ній на гравців чекатиме українська локалізація від MK:Translations та початок історії підлітка, змушеного виживати у місті, яке шматує війна.

Розробники зазначають, що усі персонажі та історія цілком вигадані, але базуються на подіях, які стались у Маріуполі та інших українських містах, які пережили жахи російського вторгнення.

Трейлер гри – дивитися відео

Геймплей Hollow Home спирається на діалоги і розгалужені квестові лінії. У грі немає бойової системи і екранного насильства. В фокусі уваги знаходяться наслідки війни, як вона впливає на життя звичайних людей, як змінює світ навколо, – розповідає засновник Twigames Валерій Міненко.

, що ще до свого виходу гра здобула чимало нагород, а зовсім нещодавно (15 серпня 2024 року) стала переможцем у номінації NEXT BIG THING AWARD на Indie Cup Europe’24.

Реліз проєкту заплановано на 2025 рік, а поки що кожен охочий може ознайомитися з демо та додати гру в список бажаного на її сторінці в Steam.