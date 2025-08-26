Анонс дати виходу довгоочікуваної Hollow Knight: Silksong спричинив неймовірний сплеск інтересу до першої частини. Через вісім років після релізу оригінальна гра від інді-студії Team Cherry не просто повернулася в чарти, а встановила одразу кілька нових рекордів відвідуваності у Steam.

Після того як розробники оголосили дату виходу Silksong, гравці кинулися згадувати всесвіт Hollow Knight, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Eurogamer.

Дивіться також Творці сиквелу Hollow Knight здивували справжньою причиною довгої розробки гри

Які рекорди встановила Hollow Knight?

Попередній рекорд онлайну, зафіксований у травні 2022 року, становив 20,3 тисячі одночасних гравців. Однак за перші вихідні після новин про продовження гри ці цифри були значно перевершені.

22 серпня онлайн досяг 23 тисяч ,

, 23 серпня – 32,9 тисяч ,

, а 25 серпня піковий показник склав 39 356 гравців, що майже вдвічі більше за старий рекорд.



Ріст популярності Hollow Knight / Фото SteamDB

Для однокористувацької гри від невеликої студії, випущеної у 2017 році, це видатне досягнення. Ажіотаж навколо Silksong виявився настільки великим, що деякі інші незалежні розробники навіть вирішили перенести релізи своїх проєктів, щоб не конкурувати з таким гучним запуском.

Hollow Knight: Silksong вийде 4 вересня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і S, Nintendo Switch і Switch 2, а також буде доступна в сервісі Game Pass.

Анонс-трейлер Hollow Knight: Silksong – дивіться відео: