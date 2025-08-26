Анонс даты выхода долгожданной Hollow Knight: Silksong вызвал невероятный всплеск интереса к первой части. Спустя восемь лет после релиза оригинальная игра от инди-студии Team Cherry не просто вернулась в чарты, а установила сразу несколько новых рекордов посещаемости в Steam.

После того как разработчики объявили дату выхода Silksong, игроки бросились вспоминать вселенную Hollow Knight, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Eurogamer.

Какие рекорды установила Hollow Knight?

Предыдущий рекорд онлайна, зафиксирован в мае 2022 года, составлял 20,3 тысячи одновременных игроков. Однако за первые выходные после новостей о продолжении игры эти цифры были значительно превзойдены.

22 августа онлайн достиг 23 тысяч ,

, 23 августа – 32,9 тысяч ,

, а 25 августа пиковый показатель составил 39 356 игроков, что почти вдвое больше старого рекорда.



Рост популярности Hollow Knight / Фото SteamDB

Для однопользовательской игры от небольшой студии, выпущенной в 2017 году, это выдающееся достижение. Ажиотаж вокруг Silksong оказался настолько большим, что некоторые другие независимые разработчики даже решили перенести релизы своих проектов, чтобы не конкурировать с таким громким запуском.

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также будет доступна в сервисе Game Pass.

Анонс-трейлер Hollow Knight: Silksong – смотрите видео: