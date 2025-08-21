Австралійська студія Team Cherry нарешті перервала мовчання і оголосила дату виходу довгоочікуваного екшен-платформера Hollow Knight: Silksong. Гра вийде на початку вересня 2025 року на всіх основних платформах та одразу буде доступна в сервісі Game Pass. Анонс супроводжувався новим геймплейним трейлером.

Hollow Knight: Silksong надійде у продаж 4 вересня 2025 року. Розробники підтвердили, що гра буде доступна на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а також на Nintendo Switch та її наступниці Switch 2. Важливо, що проєкт з першого дня поповнить бібліотеку підписки Game Pass, інформує 24 Канал.

Дивіться також Вперше за 10 років – на сучасних консолях вийдуть два легендарні симулятори

Анонс дати виходу відбувся після більш ніж шести років очікування – гру вперше представили ще в лютому 2019 року. Спочатку її реліз планувався на першу половину 2023-го, але згодом його перенесли на 2025 рік.

Разом з оголошенням студія Team Cherry представила майже двохвилинний трейлер з кадрами ігрового процесу, який демонструє дослідження світу та битви з ворогами.

Трейлер Hollow Knight: Silksong – дивіться відео:

Фанати, які роками чекали на новини, зустріли анонс із захопленням та полегшенням, хоча деякі досі не можуть повірити в подію.

У грі користувачі візьмуть на себе роль принцеси Горнет, знайомої з оригінальної Hollow Knight. Гравцям доведеться досліджувати нове королівство, підійматися на його вершину, виконувати завдання та розкривати давні таємниці.

Розробники обіцяють акробатичний екшен, величезний світ, створений вручну, понад 200 видів супротивників, більш як 40 босів та оркестровий саундтрек.