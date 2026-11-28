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Розробники офіційно оголосили дату виходу першого DLC під назвою Sea of Sorrow, яке стане абсолютно безплатним для всіх власників гри, повідомляє 24 Канал.

Піратська тематика, нові боси та риболовля

Студія випустить доповнення вже 11 грудня 2026 року.

Команда Team Cherry показала новий трейлер, у якому продемонструвала нові біоми, небезпечних ворогів та складні платформинг-випробування.

Гравці зможуть випробувати Хорнет у ролі піратки: геройка стрілятиме з гармат і чіплятиметься за корабельні сітки. Крім того, розробники додали кількох нових босів, серед яких агресивна потвора у формі молюска з ногами, а також інтегрували в гру довгоочікувану мінігру з риболовлі.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Це відчувається так, ніби Різдво настало раніше, і Санта вже тут, тільки замість нього через димар спустилася Team Cherry– прокоментував один із фанатів гри у коментарях на платформі YouTube.

Hollow Knight: Silksong вийшла 4 вересня 2025 року після понад шести років очікування та численних переносів. Проєкт здобув величезний успіх серед критиків і гравців,

Попри тривалу мовчанку щодо майбутніх оновлень, Team Cherry підтвердила, що Sea of Sorrow – це лише перше масштабне розширення для гри.

Разом з тим розробники також раніше зазначали, що не планують створювати пряме продовження Silksong.