Adv

Разработчики официально объявили дату выхода первого DLC под названием Sea of Sorrow, которое станет абсолютно бесплатным для всех владельцев игры, сообщает 24 Канал.

Пиратская тематика, новые боссы и рыбалка

Студия выпустит дополнение уже 11 декабря 2026 года.

Команда Team Cherry показала новый трейлер, в котором продемонстрировала новые биомы, опасных врагов и сложные платформерные испытания.

Игроки смогут опробовать Хорнет в роли пиратки: героиня будет стрелять из пушек и цепляться за корабельные сетки. Кроме того, разработчики добавили нескольких новых боссов, среди которых агрессивное чудовище в виде моллюска с ногами, а также интегрировали в игру долгожданную мини-игру по рыбалке.

Трейлер проекта: смотрите видео

Такое ощущение, будто Рождество наступило раньше, и Санта уже здесь, только вместо него через дымоход спустилась Team Cherry– прокомментировал один из фанатов игры в комментариях на платформе YouTube.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября 2025 года после более чем шести лет ожидания и многочисленных переносов. Проект пользовался огромным успехом среди критиков и игроков,

Несмотря на длительное молчание относительно будущих обновлений, Team Cherry подтвердила, что Sea of Sorrow – это лишь первое масштабное дополнение к игре.

Вместе с тем разработчики также ранее отмечали, что не планируют создавать прямое продолжение Silksong.