Team Cherry розповіла про майбутнє DLC для Silksong

Засновники студії Team Cherry Арі Гібсон та Вільям Пеллен поділилися планами щодо розвитку метроідванії Hollow Knight: Silksong.

В інтерв’ю виданню Bloomberg вони підтвердили роботу над свіжим контентом для гри, а також натякнули на абсолютно нові проєкти, якими команда може зайнятися в майбутньому.

Що чекає на гравців у майбутньому?

Розробники офіційно повідомили, що вже займаються створенням додаткових матеріалів для Silksong. За аналогією з оригінальною Hollow Knight, підтримка гри реалізовуватиметься через великі та менші оновлення, а також безплатні доповнення.

Оскільки Silksong вже на старті вийшла масштабною, команда прагне не перевантажувати новачків надмірною кількістю контенту одразу. Ймовірно, частину нових матеріалів доведеться приховати всередині світу гри. За словами Гібсона, до моменту завершення пострелізної підтримки метроідванія гарантовано стане "величезною".

Коли вийде DLC для Silksong?

Стосовно термінів виходу оновлень автори уникають конкретних обіцянок, проте запевняють: чекати сім років на DLC, як це було з основною грою, не доведеться. Також вони планують частіше виходити на зв'язок зі спільнотою.

Гібсон попередив, що хоча вони не хочуть витрачати на доповнення непомірну кількість часу, студія дотримуватиметься тієї ж філософії якості, що може трохи затягнути процес розробки.

Окрім цього, у команди вже є ідеї для наступних ігор. Це можуть бути проєкти з великими світами та гігантськими босами, але не обов’язково у всесвіті Hollow Knight. Розробники навіть розглядають можливість спробувати свої сили "трохи в іншому жанрі".

Нагадаємо, що Hollow Knight: Silksong вийшла 4 вересня на ПК та консолях. Гра отримала п’ять номінацій на The Game Awards 2025, включно з категорією "Гра року", але самі розробники, найімовірніше, пропустять церемонію через велику зайнятість.