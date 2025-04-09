Вона справді існує – найочікуваніша інді-відеогра отримала порцію нових скриншотів

Шанувальники відеоігор нарешті отримали нові кадри з довгоочікуваної відеогри, саме існування якої вже почали ставити під сумнів після численних переносів дати релізу.

Hollow Knight: Silksong роками була однією з найочікуваніших відеоігор, аж поки геймерам не набридла постійна невизначеність та численні перенесення дати виходу, інформує 24 Канал.

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Нові зображення показують проведену роботу

І ось 2 квітня, під час презентації нової консолі Nintendo Switch 2, було оголошено, що гра таки справді існує, а її реліз відбудеться вже у 2025 році.

Невдовзі після цього на сайті Nintendo Japan з'явилося кілька нових скриншотів проєкту.

Зокрема, було додано три нові зображення на яких зображено локації, які вперше показали геймерам ще у 2019 році, в першому анонсі Silksong.

Хоча скриншоти не розкривають якихось нових деталей чи раніше небачені локації, вони все ж потішили багатьох шанувальників першої частини, які помітили прогрес у деталізації оточень та інші графічні зміни.

Попри те, що останні новини про гру не можна назвати великими, вони все ж підбадьорили тих хто очікує на її вихід, адже багато хто серйозно побоювався, що реліз Hollow Knight: Silksong так ніколи й не відбудеться.