Відомий комік помітив схожість Тараса Цимбалюка з героєм культової частини GTA
- Комік Тарас Яремій порівняв актора Тараса Цимбалюка з персонажем CJ з GTA San Andreas.
- Користувачі соцмереж активно обговорюють схожість, але деякі вважають, що він більше схожий на іншого персонажа гри, Цезаря.
Блогер та гуморист Тарас Яремій підмітив схожість головного Холостяка країни – Тараса Цимбалюка, на героя культової частини ігрової серії Grand Theft Auto.
В дитинстві усі мріяли вирости та стати схожими на героїв улюблених фільмів чи відеоігор. Подібне вдалося Тарасові Цимбалюку, принаймні так вважає його тезка-стендапер, який порівняв актора з персонажем GTA San Andreas, інформує 24 Канал з посиланням на Тараса Яремія у threads.
Цимбалюк викапаний CJ з GTA San Andreas?
Поки шанувальники шоу Холостяк, затамувавши подих, очікують на розв'язку 14 сезону, його головний герой – Тарас Цимбалюк став предметом неочікуваного обговорення у соцмережах.
Комік Тарас Яремій підмітив схожість відомого українського актора на протагоніста легендарної відеогри GTA San Andreas: Карла Джонсона, більш відомого як СіДжей.
Допис Яремія / Скриншот з threads
Чимало користувачів погодилися зі спостереженням гумориста, доповнивши його пост дотепними коментарями та додатковими фото, що лише підкреслюють схожість.
Ще один доказ схожості / Скриншот з threads @yuliana_menyaisya
Хоча знайшлися й ті, хто відкинув порівняння.
Зокрема, користувач @olexandr_bulat запевнив, що Цимбалюк більше нагадує іншого героя тієї ж гри – голову мексиканської мафії Цезаря.
Чи все ж інший герой? / Скриншот з threads @olexandr_bulat
Так чи інакше, ситуація неабияк насмішила як пересічних юзерів threds, так і фанатів GTA.
Що відомого про Тараса Цимбалюка?
Тарас Цимбалюк — український актор театру і кіно, народився 16 грудня 1989 року у місті Корсунь-Шевченківський. Був двічі одружений.
Став відомим після вдалих ролей у фільмах та серіалах — зокрема, зіграв головних героїв у стрічці Чорний ворон та серіалі Спіймати Кайдаша.
У 2025 році Тарас став головним героєм 14 сезону мегапопулярного шоу Холостяк, як повідомили на STB.ua.