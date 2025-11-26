Відомий комік помітив схожість Тараса Цимбалюка з героєм культової частини GTA

Блогер та гуморист Тарас Яремій підмітив схожість головного Холостяка країни – Тараса Цимбалюка, на героя культової частини ігрової серії Grand Theft Auto.

В дитинстві усі мріяли вирости та стати схожими на героїв улюблених фільмів чи відеоігор. Подібне вдалося Тарасові Цимбалюку, принаймні так вважає його тезка-стендапер, який порівняв актора з персонажем GTA San Andreas, інформує 24 Канал з посиланням на Тараса Яремія у threads.

Цимбалюк викапаний CJ з GTA San Andreas?

Поки шанувальники шоу Холостяк, затамувавши подих, очікують на розв'язку 14 сезону, його головний герой – Тарас Цимбалюк став предметом неочікуваного обговорення у соцмережах.

Комік Тарас Яремій підмітив схожість відомого українського актора на протагоніста легендарної відеогри GTA San Andreas: Карла Джонсона, більш відомого як СіДжей.

Допис Яремія / Скриншот з threads

Чимало користувачів погодилися зі спостереженням гумориста, доповнивши його пост дотепними коментарями та додатковими фото, що лише підкреслюють схожість.

Ще один доказ схожості / Скриншот з threads @yuliana_menyaisya

Хоча знайшлися й ті, хто відкинув порівняння.

Зокрема, користувач @olexandr_bulat запевнив, що Цимбалюк більше нагадує іншого героя тієї ж гри – голову мексиканської мафії Цезаря.

Чи все ж інший герой? / Скриншот з threads @olexandr_bulat

Так чи інакше, ситуація неабияк насмішила як пересічних юзерів threds, так і фанатів GTA.

Що відомого про Тараса Цимбалюка?