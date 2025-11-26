Известный комик заметил сходство Тараса Цимбалюка с героем культовой части GTA
- Комик Тарас Яремий сравнил актера Тараса Цимбалюка с персонажем CJ из GTA San Andreas.
- Пользователи соцсетей активно обсуждают сходство, но некоторые считают, что он больше похож на другого персонажа игры, Цезаря.
Блогер и юморист Тарас Яремий подметил сходство главного Холостяка страны – Тараса Цимбалюка и героя культовой части игровой серии Grand Theft Auto.
В детстве все мечтали вырасти и стать похожими на героев любимых фильмов или видеоигр. Подобное удалось Тарасу Цимбалюку, по крайней мере так считает его тезка-стендапер, который сравнил актера с персонажем GTA San Andreas, информирует 24 Канал со ссылкой на Тараса Яремия в threads.
Интересно Стало известно, что было в переписке уволенных работников Rockstar
Цимбалюк вылитый CJ из GTA San Andreas?
Пока поклонники шоу Холостяк, затаив дыхание, ожидают развязки 14 сезона, его главный герой – Тарас Цимбалюк стал предметом неожиданного обсуждения в соцсетях.
Комик Тарас Яремий подметил сходство известного украинского актера на протагониста легендарной видеоигры GTA San Andreas: Карла Джонсона, более известного как СиДжей.
Сообщение Яремия / Скриншот с threads
Многие пользователи согласились с наблюдением юмориста, дополнив его пост остроумными комментариями и дополнительными фото, что только подчеркивают сходство.
Еще одно доказательство сходства / Скриншот с threads @yuliana_menyaisya
Хотя нашлись и те, кто отверг сравнение.
В частности, пользователь @olexandr_bulat заверил, что Цимбалюк больше напоминает другого героя той же игры – главу мексиканской мафии Цезаря.
Или все же другой герой? / Скриншот из threads @olexandr_bulat
Так или иначе, ситуация изрядно насмешила как рядовых юзеров threds, так и фанатов GTA.
Что известного о Тарасе Цимбалюке?
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра и кино, родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский. Был дважды женат.
Стал известным после удачных ролей в фильмах и сериалах - в частности, сыграл главных героев в фильме Черный ворон и сериале Поймать Кайдаша.
В 2025 году Тарас стал главным героем 14 сезона мегапопулярного шоу Холостяк, как сообщили на STB.ua.