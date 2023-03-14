Французька кіберспортивна організація G2 знову втрапила в скандал, пов'язаний з російсько-українською війною.

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Що сталося?

За інформацією порталу GameInside.ua, організатор благодійного турніру з CS:GO, присвяченого допомозі Україні, під ніком V1rum написав капітанові професійної команди G2 Расмусу "Hooxi" Паллісгаард Нільсену із проханням доєднатися до заходу.

Той відразу захотів за свою участь 500 доларів.

Листування з Hooxi / Фото GameInside.ua

Організатору здалося, що кіберспортсмен не зрозумів повідомлення, тому він ще раз наголосив, що турнір благодійний і спрямований на збір коштів, щоб допомогти швидше зупинити російську агресію.

До того ж взяти участь у ньому вже погодилися такі знані персоналії індустрії як Іоанн "edward" Сухарєв, Арсеній "ceh9" Триноженко та інші.

Листування з Hooxi / Фото GameInside.ua

Капітан найкращої, на цю мить, команди світу (за рейтингом hltv) ще раз відповів, що не зацікавлений, шокувавши співрозмовника причиною відмови.

Вибач, перемога Росії неминуча. Я не хочу допомагати Україні жодним чином в цій безглуздій війні. Нехай навчаться мові дипломатії, а не сили, – йшлося в повідомленні.

V1rum, шокований подібною відповіддю, зробив скриншоти листування, а капітан G2 видалив чат та заблокував його в месенджері.

Після інциденту організатор надав журналістам GameInside.ua наявні матеріали.

Фейк чи ні?

Слід зазначити, що G2 досі не зробили жодних офіційних коментарів стосовно цієї неприємної історії. Сам Расмус обмежився повідомленням у твітері.

Не звертаю уваги на "журналістів", які намагаються викласти фальшиві розмови чи коментарі з мого боку, мене справді вражає, що так легко викладати таке лайно без жодних наслідків. Я так розумію, що погана реклама краще, ніж її відсутність, – написав кіберспортсмен.

Отож, Hooxi прозоро натякнув на те, що уся історія фейк, спрямований на заплямування його репутації. Логіка дійсно підказує те, що успішний данський кіберспортсмен навряд би просив за свою участь скромні 500 доларів чи узагалі користувався б месенджером Telegram.

Однак у той же час, у коментарі для gg.news V1rum розповів, що отримав контакт капітана G2 з перевірених джерел. Інших доказів правдивості історії він не надав.

Водночас зважаючи на попередні скандальні випадки за участі колективу та його учасників, чимало геймерів все ж схильні думати, що дана ситуація дійсно є реальною.