Нова інді-гра про риболовлю під невигадливою назвою How to Fish всього за кілька днів після релізу стала справжньою сенсацією та залучила сотні тисяч людей, повідомляє 24 Канал.

Божевільна риболовля зі снайперськими гвинтівками

Забавка вийшла 20 серпня 2026 року і миттєво підкорила чарти Steam. Лише за перші дві доби розробники продали понад 1 мільйон копій гри, а у пікові моменти на серверах одночасно перебували 341 тисяча 691 користувач, інформує SteamDB.

Замість звичайного симулятора тихих вечорів біля води, автори загорнули риболовлю у кооперативне виживання до чотирьох гравців.

За сюжетом, під час відпочинку на човні компанія друзів зазнає аварії та потрапляє на безлюдний острів, де єдиним шляхом додому стає вивчення тонкощів рибальства.

Трейлер гри: дивіться відео

Проте тутешні методи далекі від традиційних. Гравці ловлять, убивають і продають рибу, використовуючи не лише звичайні вудки, а й ножі чи навіть військову вогнепальну зброю, зокрема пістолети та снайперські гвинтівки.

Мільйонні продажі підтверджують задоволені відгуки геймерів, які забезпечили проєкту рейтинг рецензій "дуже схвальні" з 94% позитивних оглядів з-понад 16 тисяч.

Багато хто з геймерів жартома порівнює тутешні сутички з босами із легендарною серією "Dark Souls", адже для перемоги над гігантськими монстрами доводиться запам'ятовувати їхні рухи та вчасно ухилятися від потужних атак. Окрім цього, геймери збирають рідкісні види риб, виконують квести, відкривають нові острови та навіть випробовують удачу в азартних іграх на спійману здобич.

Розробники з Dazed Games вже повідомили, що збираються активно підтримувати проєкт: виправляти технічні помилки, створювати нові локації й додатковий контент.

Важливою деталлю для вітчизняних гравців є те, що симулятор повністю підтримує українську мову. До 27 серпня How to Fish можна придбати зі знижкою в 38% – за 98 гривень (повна ціна 159 гривень).