Новая инди-игра о рыбалке под незамысловатым названием How to Fish всего за несколько дней после релиза стала настоящей сенсацией и привлекла сотни тысяч людей, сообщает 24 Канал.

Сумасшедшая рыбалка со снайперскими винтовками

Игра вышла 20 августа 2026 года и мгновенно покорила чарты Steam. Только за первые сутки разработчики продали более 1 миллиона копий игры, а в пиковые моменты на серверах одновременно находились 341 тысяча 691 пользователь, сообщает SteamDB.

Вместо обычного симулятора тихих вечеров у воды авторы превратили рыбалку в кооперативное выживание для четырех игроков.

По сюжету, во время отдыха на лодке компания друзей терпит крушение и попадает на необитаемый остров, где единственным путем домой становится изучение тонкостей рыбалки.

Трейлер игры: смотрите видео

Однако здешние методы далеки от традиционных. Игроки ловят, убивают и продают рыбу, используя не только обычные удочки, но и ножи или даже огнестрельное оружие, в частности пистолеты и снайперские винтовки.

Миллионные продажи подтверждают положительные отзывы геймеров, которые обеспечили проекту рейтинг рецензий "очень одобрительные" с 94% положительных отзывов из более чем 16 тысяч.

Многие геймеры в шутку сравнивают здешние сражения с боссами с легендарной серией "Dark Souls", ведь для победы над гигантскими монстрами приходится запоминать их движения и вовремя уклоняться от мощных атак. Кроме того, геймеры собирают редкие виды рыб, выполняют квесты, открывают новые острова и даже испытывают удачу в азартных играх на пойманную добычу.

Разработчики из Dazed Games уже сообщили, что намерены активно поддерживать проект: исправлять технические ошибки, создавать новые локации и дополнительный контент.

Важной деталью для украинских игроков является то, что симулятор полностью поддерживает украинский язык. До 27 августа How to Fish можно приобрести со скидкой 38% – за 98 гривен (полная цена 159 гривен).