Хронологія Пустки: коли відбуваються події серіалу Fallout відносно ігор серії

Вихід серіалу Fallout від Amazon відновив інтерес до ігор культової франшизи, тож чимало людей зацікавилися як події проєкту пов'язані з ними у часі. Розповідаємо – у матеріалі.

Поки ігри Fallout б'ють рекорди, а Amazon та Bethesda насолоджуються успіхом, Games 24 розповість вам про те, коли саме відбуваються події серіалу в хронології культового всесвіту.

Також цікаво Краще б їх не було: головні герої, які ледь не зіпсували відеоігри

Падіння бомб – 2077 рік

Старт "великої війни" / Фото Bethesda

Старт жахливих подій, що призвели до апокаліптичного ядерного бомбардування всіх усіма, відбувся 23 жовтня 2077 року. Тож ніякого Cyberpunk.

Fallout 76 – 2102 рік

Далі йде історія жителя Сховища під номером 76 у Західній Вірджинії, яку можна пережити завдяки останній з "основних" ігор франшизи – багатокористувацькій RPG Fallout 76, що вийшла у 2018 році.

Трейлер Fallout 76 – дивитися відео

В ній геймерам належить досліджувати відносно "молоду" Пустку, адже з моменту ядерної війни минуло лише 25 років.

Fallout – 2161 рік

Постер оригіналу / Фото Bethesda

Наступною за хронологією є оригінальна ізометрична Fallout, випущена у 1997 році тоді ще Black Isle Studios.

В ній головний герой – це житель 13 Сховища, якому доводиться відправитися на небезпечну місію аби дістати обладнання, що забезпечить його домівку чистою водою.

Fallout 2 – 2241 рік

Сиквел проєкту, що вийшов всього за рік – у 1998 році, зробив стрибок у часі всесвіту на цілих 80 років.

Початковий ролик з Fallout 2 – перегляньте відео

Сюжет тут досить схожий, адже протагоністом є "обраний", якого старійшина селища Арройо (заснованого вихідцями зі Сховища) відправляє в Пустку за потужною технологією під назвою GECK ("Garden of Eden Creation Kit" або ж "Набір створення Райського саду"), яка потрібна для того, щоб відродити природу і життя на Землі.

Події гри заводять гравця до вже знайомого з оригіналу 13 Сховища, яке, втім давно пустує, хоча й зберігає чимало загроз.

Fallout 3 – 2277 рік

Перший 3D представник серії, 2008 року випуску та авторства Bethesda, занурює геймерів в Пустку за 36 років після подій Fallout 2.

За історією, житель Сховища під номером 101 відправляється на пошуки батька, що вирушив на поверхню з незрозумілих причин.

Трейлер гри – дивитися відео

Небезпечні пригоди приводять протагоніста до цілі, але далі події розвиваються доволі трагічно, адже виявляється, що батько героя Джеймс розшукував Очисник – технологію, здатну повернути в Пустку питну воду. Решта – спойлери.

Fallout New Vegas – 2281 рік

Постер гри / Фото Bethesda

У 2010 році світ побачив "найкращий 3D Fallout" за версією величезної кількості геймерів – New Vegas від Obsidian, виданий все тими ж Bethesda.

Події гри мають місце у 2281 році пустелі Мохаве, що оточує колишній Лас-Вегас, а нині місто-державу Нью-Вегас.

Головний герой – кур'єр служби "Мохаве Експрес", який потрапив в засідку та дивом вижив, доставляючи таємничий предмет, відомий як "Платинова фішка". Завдання просте – помститися Бенні (який випустив кулю в голову героя) та повернути втрачений предмет.

Fallout 4 – 2287 рік

Дві сотні та ще 10 років після ядерної війни – рівно стільки пролежав в кріокамері Сховища 111 головний герой гри.

Трейлер "четвірки" – перегляньте ролик

Під час свого "сну" протагоніст приходив в себе лише на коротку мить, щоб побачити страшну картину – як його другу половину застрелили, а сина викрали.

Остаточно прокинувшись, він вирушає на поверхню у пошуках дитини чи бодай історії її життя.

Серіал Fallout – 2296 рік

І ось, нарешті, 2296 рік – Люсі із серіалу Fallout виходить на поверхню, також у пошуках свого батька, якого викрали таємничі рейдери.

Трейлер серіалу Fallout – дивитися відео

Хоча події серіалу прямо ніяк не пов'язані з подіями жодної гри, але не помітити величезну кількість посилань на проєкти франшизи та, навіть, низку запозичених сюжетних ліній неможливо.

Тож, якщо після перегляду вам закортіло дізнатися всю історію всесвіту Пустки – ви тепер знаєте в якому хронологічному порядку це треба робити.