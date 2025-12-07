У вирішальному матчі за вихід до плей-оф будапештського "Мейджора", за рахунку 2-2, зійдуться NAVI та B8, інформує 24 Канал з посиланням на Liquipedia.
Хто виявиться сильніше: досвідчені NAVI чи "зелені" B8?
Підступна швейцарська сітка "стадії легенд" у вирішальну мить знову звела разом два українські колективи.
Ця пара вже зустрічалася на етапі Stage 2, тоді перемогу в BO3 святкували "народжені перемагати", які переграли опонентів 13:6 на Train та 13:8 на Mirage.
Власне, це й уся історія протистояння між командами, тож прогнози експертів можуть опиратися лише на теперішню форму команд.
Хоча NAVI виглядають дещо впевненіше, не можна сказати, що вони є стовідсотковими фаворитами, себто матч обіцяє бути напрочуд напруженим.
Відбудеться він сьогодні (7 грудня) о 16:00 за київським часом, а переглянути його з українськими коментарями, як завжди, можна буде на каналах студії Maincast.
Цікаво, що інша "наша" команда – Passion UA, якою володіє футболіст збірної Олександр Зінченко, також побореться за прохід до плей-оф.
Вони зійдуться з грізними FaZe, які зараз переживають не найкращі часи. Ця гра стартуватиме о 18:30 за київським часом.
Якими були попередні результати українських команд у "стадії легенд"?
NAVI розпочали турнір з нищівної поразки бразильцям з FURIA – 2:13 на Nuke. Потому були перемоги над PARIVISION (13:6 Ancient) та paiN (13:8 Dust2) і поразка від Team Vitality у BO3 (11:13 на Inferno та Train).
B8 вразили публіку в першому поєдинку перегравши Falcons 13:10 на Ancient, одначе далі на них чекали поразки від MOUZ (6:13 Overpass) та Team Vitality (2:13 Inferno). У сітку 2-2 вони потрапили після перемоги над paiN (19:16 на Dust 2 та 16:12 на Ancient).
Passion UA розпочали з програшу 8:13 на Mirage команді G2 та 5:13 Falcons на Nuke. Команді вдалося реабілітуватися, отримавши дві поспіль перемоги у BO3 над Team Liquid (13:11 Train та 13:10 Mirage) та Imperial (13:8 Inferno та 13:10 Dust 2).