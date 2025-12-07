У вирішальному матчі за вихід до плей-оф будапештського "Мейджора", за рахунку 2-2, зійдуться NAVI та B8, інформує 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Хто виявиться сильніше: досвідчені NAVI чи "зелені" B8?

Підступна швейцарська сітка "стадії легенд" у вирішальну мить знову звела разом два українські колективи.

Ця пара вже зустрічалася на етапі Stage 2, тоді перемогу в BO3 святкували "народжені перемагати", які переграли опонентів 13:6 на Train та 13:8 на Mirage.

Власне, це й уся історія протистояння між командами, тож прогнози експертів можуть опиратися лише на теперішню форму команд.

Хоча NAVI виглядають дещо впевненіше, не можна сказати, що вони є стовідсотковими фаворитами, себто матч обіцяє бути напрочуд напруженим.

Відбудеться він сьогодні (7 грудня) о 16:00 за київським часом, а переглянути його з українськими коментарями, як завжди, можна буде на каналах студії Maincast.

Цікаво, що інша "наша" команда – Passion UA, якою володіє футболіст збірної Олександр Зінченко, також побореться за прохід до плей-оф.

Вони зійдуться з грізними FaZe, які зараз переживають не найкращі часи. Ця гра стартуватиме о 18:30 за київським часом.

Якими були попередні результати українських команд у "стадії легенд"?