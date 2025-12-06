StarLadder Budapest Major 2025 з Counter-Strike 2 у самому розпалі й один з головних фаворитів розповів кого вважає найсильнішими на турнірі, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
Варте уваги Українські команди провели перші матчі третього етапу StarLadder Budapest Major 2025
Гравці FURIA не вважають себе головними фаворитами "Мейджора"?
Бразильська FURIA стала однією з двох перших команд, які вийшли до плей-оф StarLadder Budapest Major 2025.
Шалена форма колективу лише підтверджує їхню заслужену першу позицію у рейтингах HLTV та Valve і більшість експертів слушно вважають їх головними фаворитами на найважливішому турнірі року.
Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Одначе, самі бразильці не витають в небесах. Принаймні про це свідчить інтерв'ю Юрі "yuurih" Сантоса.
Я думаю, що хлопці на вершині кращі за нас, тому я пам'ятаю про це. Я збираюся грати, і якщо ми будемо кращими, ми переможемо, тому я не буду говорити: "Ми зараз номер один, ми виграємо турнір",
– сказав Сантос.
Водночас кіберспортсмен зазначив, що команда впевнена у своїх силах, але збирається не забігати вперед та йти від поєдинку до поєдинку, оскільки у кіберспорті можливо все.
Я думаю, що є чотири команди, які, якщо ми зустрінемося, то будь-хто може перемогти. Це Vitality, MOUZ, Spirit та Falcons. Вони найсильніші,
– заявив yuurih.
Цікаво, що серед перелічених колективів бразилець не назвав Natus Vincere.
Чи зможуть "народжені перемагати" зруйнувати прогнози Юрі та поборотися за головний приз у 500 тисяч доларів, як інформує Liquipedia, покаже лише час та їхня форма на серверах будапештського "Мейджора".
Коли відбудеться плей-оф StarLadder Budapest Major 2025 з Counter-Strike 2?
Перші матчі плей-оф у форматі BO3 почнуться з 11 грудня з двох чвертьфіналів, що розпочнуться з 18:00 за київським часом. Вже 12 грудня за тією ж схемою пройдуть ще два чвертьфінальні поєдинки.
13 грудня на поціновувачів кіберспорту очікують два півфінали, які також розпочнуться із 18:00 за київським часом.
Грандфінал "Мейджора" пройде 14 грудня у новому для подібних турнірів форматі BO5. Матч стартуватиме о 19:00 за київським часом.