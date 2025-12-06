StarLadder Budapest Major 2025 з Counter-Strike 2 у самому розпалі й один з головних фаворитів розповів кого вважає найсильнішими на турнірі, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

Варте уваги Українські команди провели перші матчі третього етапу StarLadder Budapest Major 2025

Гравці FURIA не вважають себе головними фаворитами "Мейджора"?

Бразильська FURIA стала однією з двох перших команд, які вийшли до плей-оф StarLadder Budapest Major 2025.

Шалена форма колективу лише підтверджує їхню заслужену першу позицію у рейтингах HLTV та Valve і більшість експертів слушно вважають їх головними фаворитами на найважливішому турнірі року.

Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Одначе, самі бразильці не витають в небесах. Принаймні про це свідчить інтерв'ю Юрі "⁠yuurih⁠" Сантоса.

Я думаю, що хлопці на вершині кращі за нас, тому я пам'ятаю про це. Я збираюся грати, і якщо ми будемо кращими, ми переможемо, тому я не буду говорити: "Ми зараз номер один, ми виграємо турнір",

– сказав Сантос.

Водночас кіберспортсмен зазначив, що команда впевнена у своїх силах, але збирається не забігати вперед та йти від поєдинку до поєдинку, оскільки у кіберспорті можливо все.

Я думаю, що є чотири команди, які, якщо ми зустрінемося, то будь-хто може перемогти. Це Vitality, MOUZ, Spirit та Falcons. Вони найсильніші,

– заявив yuurih.

Цікаво, що серед перелічених колективів бразилець не назвав Natus Vincere.

Чи зможуть "народжені перемагати" зруйнувати прогнози Юрі та поборотися за головний приз у 500 тисяч доларів, як інформує Liquipedia, покаже лише час та їхня форма на серверах будапештського "Мейджора".

Коли відбудеться плей-оф StarLadder Budapest Major 2025 з Counter-Strike 2?