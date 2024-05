Нові кадри з гри

Зображення з Shadow of the Erdtree з'явилися в мережі всього через кілька днів після виходу останнього трейлера доповнення. Вони мало що розкривають і не дають нам багато корисної інформації, особливо про сюжет. Однак ми можемо побачити ландшафт і навколишнє середовище, яке гравці зможуть дослідити, коли вирушать до Країни Тіней.

Як можна помітити, це не скриншоти, а саме фотографії. Хтось сфотографував екран комп'ютера, і на знімках навіть можна побачити характерну гру світла на пікселях.

Кадри з доповнення "Shadow of the Erdtree" / Фото анонімного інсайдера/Ruliweb

Shadow of the Erdtree додасть гравцям нову зброю, навички володіння зброєю, спорядження та магію, а також низку нових ворогів. Досліджуючи нову територію Землі Тіней, ви зможете "безперешкодно подорожувати туди і назад" між нею та Землями Поміж.

Розробники також заявляли раніше, що розмір нової області, яку додасть нове DLC, можна буде порівняти з Лімгрейвом – початковою локацією Elden Ring.

FromSoftware уперше анонсувала Shadow of the Erdtree майже рік тому. Масштабне доповнення має на меті розширити світ гри. За словами президента FromSoftware Хідетаки Міядзакі, очікується, що це буде єдине доповнення для Elden Ring.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree виходить 21 червня для PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One і PlayStation 4.