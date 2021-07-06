Художник переніс відому локацію з Dark Souls 3 на Unreal Engine 5: результат приголомшує

3D-художник Бенжамін Роуч вирішив ознайомитися з Unreal Engine 5 та для цього відтворив та допрацював на новому рушії відому локацію "Цитадель Фаррона" із Dark Souls 3. Що з цього вийшло – дізнайтеся у матеріалі.

Засновник Upsurge Studios Бенджамін Роуч використав інструменти свіженького Unreal Engine 5, щоб оновити раніше відтворену ним у далекому 2016 році локацію "Цитадель Фаррона" з Dark Souls III на попередньому рушії UE 4.

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За словами Роуча, він не хотів тратити на оновлення багато часу, а лише бажав швиденько ознайомитися з новим інструментарієм ранньої версії ігрового рушія. Проте, для перенесення своєї попередньої праці на UE 5 художник все ж підправив текстури, створив нову листву для рослинності за допомогою технології SpeedTree та використав передові технології освітлення UE 5, такі як Lumen і Nanite.

Lumen – відповідає за реалістичне глобальне освітлення, а Nanite – виконує оптимізацію ігрового розширення, економлячи ресурси системи.

Результатами своєї роботи розробник поділився на порталі ArtStation, а ми вирішили не лише вам їх показати, але й порівняти версії на UE 4 та 5, щоб на власні очі переконатися у якісній зміні підходу до освітлення на оновленому рушії від Epic Games.

Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation

Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation

Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation

Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation

Рушій Unreal Engine 5 вийшов в ранній доступ в травні 2021 року, але розробникам вже доступні кілька передових технологій, включно з вищеописаними Lumen і Nanite. Очікується, що фінальна версія UE 5 буде випущена на початку наступного року, але компанія-власниця Epic Games почне використовувати цей рушій для розробки ігор раніше, ніж інші.