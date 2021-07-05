Реліз відеогри Grand Theft Auto V відбувся ще у 2013 році. Зрозуміло, що графічна складова цього проєкту вже трохи застаріла. Щоправда, чомусь саме ця відеогра постійно стає своєрідною "жертвою" ентузіастів, які шукають фотореалізм у відеоіграх.

Цього разу щось схоже спробував зробити автор ютуб-каналу Digital Dreams. Одразу варто відзначити, що він вже не вперше намагається показати максимум цієї відеогри, а також вже випробовував різноманітні графічні збірки. Щоправда, саме останній його запис отримав дуже багатообіцяючу назву – "Найреалістичніша GTA V за весь час".

Цього разу блогер знову запустив відеогру на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, щоправда, також він оновив свою збірку графічних модифікацій. Ентузіаст використав моди, які додають у гру динамічні та об'ємні хмари. Звісно, така збірка не обійшлася й без модифікацій, які імітують ефект глобального освітлення у реальному часі (технологія трасування променів). З цікавих модів ще варто відзначити набір, який робить реалістичним дорожній трафік у цій грі.

Також варто додати, що у своєму експерименті блогер виставив максимально можливі налаштування графіки та роздільну здатність у 8K. Загалом про повноцінний фотореалізм дуже важко говорити навіть зараз, хоча гра дійсно стала виглядати набагато краще. Щоправда, є й класична проблема, яка виникає при встановленні такої кількості модифікацій – падіння частоти кадрів (FPS). Наостанок варто лише додати, що в описі до цього відео є вся інформація про використані моди, а також посилання для їх завантаження.

GTA V​ з модифікаціями на відеокарті GeForce RTX 3090 – відео