Релиз видеоигры Grand Theft Auto V состоялся еще в 2013 году. Понятно, что графическая составляющая этого проекта уже немного устарела. Правда, почему-то именно эта видеоигра постоянно становится своеобразной "жертвой" энтузиастов, которые ищут фотореализм в видеоиграх.

На этот раз что-то похожее попытался сделать автор ютуб-канала Digital Dreams. Сразу стоит отметить, что он уже не в первый раз пробует показать максимум этой видеоигры, а также уже испытывал различные графические сборки. Правда, именно последняя его запись получила очень многообещающее название – "Самая реалистичная GTA V за все время".

На этот раз блогер снова запустил видеоигру на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090, правда, также он обновил свою сборку графических модификаций. Энтузиаст использовал моды, которые добавляют в игру динамичные и объемные облака. Конечно, такая сборка не обошлась и без модификаций, которые имитируют эффект глобального освещения в реальном времени (технология трассировки лучей). Из интересных модов еще стоит отметить набор, который делает реалистичным дорожный трафик в этой игре.

Также стоит добавить, что в своем эксперименте блогер выставил максимально возможные настройки графики и разрешение в 8K. В целом о полноценном фотореализме очень трудно говорить даже сейчас, хотя игра действительно стала выглядеть намного лучше. Правда, есть и классическая проблема, которая возникает при установке такого количества модификаций – падение частоты кадров (FPS). Напоследок стоит лишь добавить, что в описании к этому видео есть вся информация об использованных модах, а также ссылки для их загрузки.

GTA V с модификациями на видеокарте GeForce RTX 3090 – видео