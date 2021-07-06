Засновник Upsurge Studios Бенджамін Роуч використав інструменти свіженького Unreal Engine 5, щоб оновити раніше відтворену ним у далекому 2016 році локацію "Цитадель Фаррона" з Dark Souls III на попередньому рушії UE 4.
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За словами Роуча, він не хотів тратити на оновлення багато часу, а лише бажав швиденько ознайомитися з новим інструментарієм ранньої версії ігрового рушія. Проте, для перенесення своєї попередньої праці на UE 5 художник все ж підправив текстури, створив нову листву для рослинності за допомогою технології SpeedTree та використав передові технології освітлення UE 5, такі як Lumen і Nanite.
Результатами своєї роботи розробник поділився на порталі ArtStation, а ми вирішили не лише вам їх показати, але й порівняти версії на UE 4 та 5, щоб на власні очі переконатися у якісній зміні підходу до освітлення на оновленому рушії від Epic Games.
Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation
Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation
Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation
Версії на UE 4 та UE 5 / зображення ArtStation