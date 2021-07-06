Основатель Upsurge Studios Бенджамин Роуч использовал инструменты свеженького Unreal Engine 5, чтобы обновить ранее воссозданную им в далеком 2016 году локацию "Цитадель Фаррона" из Dark Souls III на предыдущем UE 4.

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По словам Роуча, он не хотел тратить на обновление много времени, а лишь хотел быстренько ознакомиться с новым инструментарием ранней версии игрового движка. Однако, для переноса своей предыдущей работы на UE 5 художник все же подправил текстуры, создал новую листву для растительности с помощью технологии SpeedTree и использовал передовые технологии освещения UE 5, такие, как Lumen и Nanite.

Lumen – отвечает за реалистичное глобальное освещение, а Nanite – выполняет оптимизацию игрового расширения, экономя ресурсы системы.

Результатами своей работы разработчик поделился на портале ArtStation, а мы решили не только вам их показать, но и сравнить версии на UE 4 и 5, чтобы воочию убедиться в качественном изменении подхода к освещению на обновленном движке от Epic Games.

Версии на UE 4 и UE 5 / изображение ArtStation

Версии на UE 4 и UE 5 / изображение ArtStation

Версии на UE 4 и UE 5 / изображение ArtStation

Версии на UE 4 и UE 5 / изображение ArtStation

Unreal Engine 5 вышел в ранний доступ только в мае 2021 года, но разработчикам уже доступны несколько передовых технологий, включая вышеописанные Lumen и Nanite. Ожидается, что финальная версия UE 5 будет выпущена в начале следующего года, но компания-владелец Epic Games начнет использовать этот двигатель для разработки игр раньше, чем другие.