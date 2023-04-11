Художник перетворив Скубі-Ду в кумедного покемона

Талановитий художник перетворив Скубі-Ду в покемона. Він показав цікаву версію персонажа в супроводі добре продуманого контексту.

За майже три десятиліття існування Pokemon здобув шанувальників різного віку. Попри орієнтацію на молодшу аудиторію, не дивно, що є багато старших шанувальників Pokemon, які виросли на улюблених іграх і мультфільмах.

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Скубі-Ду став покемоном

У світі мультфільмів є кілька назв, які стали "вічними". Серед найвідоміших – Скубі-Ду. Один із найвідоміших творів Ханни-Барбери, Скубі-Ду витримав випробування часом завдяки простій задумці та милим героям.

Тепер талановитий художник вирішив перетворити Скубі-Ду на покемона. Результат вийшов ідеальним для любителів покемонів, заснованих на собаках.

Художник створив Бучі – покемона типу привида на основі Скубі. Відповідно до запису Pokedex, створеного художником, Бучі є дуже рідкісним і розумним покемоном, але він також неймовірно лякливий.

Покемон отримав здібності "Обжерливість" та "Аварійний вихід", а також приховану здатність жувати жуйку. Варто зазначити, що це здібності, які реально існують у світі покемонів, і в той же час роблять логічне посилання на особистість Скубі-Ду.