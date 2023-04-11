За почти три десятилетия существования Pokemon получил поклонников всех возрастов. Несмотря на ориентацию на младшую аудиторию, не удивительно, что есть много старших поклонников Pokemon, выросших на любимых играх и мультфильмах.

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Скуби-Ду стал покемоном

В мире мультфильмов есть несколько названий, ставших "вечными". Среди самых известных – Скуби-Ду. Одно из известнейших произведений Ханны-Барбери, Скуби-Ду выдержал испытание временем благодаря простой задумке и милым героям.

Теперь талантливый художник решил превратить Скуби-Ду в покемона. Результат получился идеальным для любителей покемонов, основанных на собаках.

Художник создал Бучи – покемона типа привидения на основе Скуби. Согласно записи Pokedex, созданной художником, Бучи является очень редким и умным покемоном, но он также невероятно пуглив.

Покемон получил способности "Обжорство" и "Аварийный выход", а также скрытую способность жевать жвачку. Стоит отметить, что это реально существующие в мире покемонов способности, и в то же время делающие логическую ссылку на личность Скуби-Ду.