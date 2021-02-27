Супермен, відьмак, а тепер й капітан: художник показав Генрі Кавілла в образі Шепарда – фото

Генрі Кавілл натякнув на свою роботу над невідомим проєктом у всесвіті Mass Effect. Тому відомий художник Bosslogic вирішив зобразити цього актора в образі капітана Шепарда.

Останній пост Генрі Кавілла сколихну усю мережу та викликав чималу кількість дискусій серед геймерів. Генрі великий шанувальник відеоігор й вже неодноразово про це заявляв. Тому й не дивно, що він знову пов'язаний з проєктом за мотивами комп'ютерної гри.

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Відомий актор в інстаграмі поділився своїм фото зі зйомок й натякнув на роботу над новим проєктом. В описі до цього фото він написав наступне:

Секретний проєкт? Або просто купа паперів з випадковими словами... Думаю, вам доведеться почекати, перш ніж дізнаєтеся точно... Всім гарного дня!

На самому фото можна побачити актора, якого готують до зйомок. У руках він тримає папери, на яких дуже важко розрізнити хоч якийсь текст. Щоправда, геймери скористалися спеціальною програмою Focus Magic й змогли визначити, що за текст читав Кавілл. Виявилося, що там написаний сюжет відеогри Mass Effect 3 з порталу "Вікіпедія".

Поки незрозуміло що це за невідомий проєкт у всесвіті Mass Effect. Точної інформації ще не прозвучало, але зазначимо, що раніше вже з'являлися чутки про кіноадаптацію цієї серії. Також цілком ймовірно, що Кавілл працює над озвучкою нового Mass Effect чи просто знайомиться із сюжет трилогії, бо планує пограти у ремастер.

Генрі Кавілл та його загадковий пост / Henry Cavill

Не зміг оминути цю новину художник Bosslogic, який відомий чималою кількістю цікавих та оригінальних робіт. Він показав фан-арт, на якому зображений Генрі Кавілл в образі капітана Шепарда з Mass Effect. Геймерам сподобалася робота художника, а також вона вже зібрала понад 70 тисяч вподобань та майже тисячу коментарів.

Генрі Кавілл в образі капітана Шепарда / Bosslogic