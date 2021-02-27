Генри Кавилл намекнул на свою работу над неизвестным проектом во вселенной Mass Effect. Поэтому известный художник Bosslogic решил изобразить этого актера в образе капитана Шепарда.

Последний пост Генри Кавилла всколыхнул всю сеть и вызвал немалое количество дискуссий среди геймеров. Генри большой поклонник видеоигр и уже неоднократно об этом заявлял. Поэтому неудивительно, что он снова связан с проектом по мотивам компьютерной игры.

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Известный актер в инстаграме поделился своим фото со съемок и намекнул на работу над новым проектом. В описании к этому фото он написал следующее:

Секретный проект? Или просто куча бумаг со случайными словами... Думаю, вам придется подождать, прежде чем узнаете точно... Всем хорошего дня!

На самом фото можно увидеть актера, которого готовят к съемкам. В руках он держит бумаги, на которых очень трудно различить любой текст. Правда, геймеры воспользовались специальной программой Focus Magic и смогли определить, что за текст читал Кавилл. Оказалось, что там написано сюжет видеоигры Mass Effect 3 с портала "Википедия".

Пока непонятно что это за неизвестный проект во вселенной Mass Effect. Точной информации еще не прозвучало, но отметим, что ранее уже появлялись слухи о киноадаптации этой серии. Также вполне вероятно, что Кавилл работает над озвучкой нового Mass Effect или просто знакомится с сюжетом трилогии, так как планирует поиграть в ремастер.

Генри Кавилл и его загадочный пост / Henry Cavill

Не смог обойти эту новость художник Bosslogic, который известен большим количеством интересных и оригинальных работ. Он показал фан-арт, на котором изображен Генри Кавилл в образе капитана Шепарда с Mass Effect. Геймерам понравилась работа художника, а также она уже собрала более 70 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

Генри Кавилл в образе капитана Шепарда / Bosslogic