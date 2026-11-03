Невиліковно хворий фанат GTA сподівався дожити до виходу гри, але помер за тижні до релізу

Фанат GTA 6 на ім'я Джеррі помер за три тижні до виходу гри, на яку так чекав. 25-річний хлопець вісім років боровся з важкою хворобою легень.

Що сталося з Джеррі?

У серпні Джеррі, відомий в інтернеті як Void Only, опублікував у TikTok відео, яке стало вірусним. У ньому він розповів, що потрапив до лікарні із захворюванням легень і потребує їх пересадки. Також він пожартував із численних перенесень GTA 6 від Rockstar і зізнався, що хоче лише дожити до релізу, пише IGN.

За словами Джеррі, його випадок особливий: легені зрослися зі стінкою грудної клітки, тому операція була б кривавою та небезпечною. Хворіти він почав у 17 років. Під спостереженням лікарів стан поступово погіршувався, і зрештою йому знадобилася трансплантація.

Мама Джеррі, Періс Форт, запустила збір на GoFundMe під назвою "Допоможіть моєму синові дочекатися пересадки легень". Кошти мали покрити лікування, переїзд і реабілітацію. Перші 50 тисяч доларів підписники зібрали за кілька днів. Зрештою приблизно 5 тисяч донорів надіслали понад 96 тисяч доларів, хоча початкова мета становила 15 тисяч.

Він так і не зіграв у GTA 6

У вересні Джеррі зробили пересадку, але через різні ускладнення його організм почав слабшати. За даними Dexerto, пізніше він переніс тяжку інфекцію, і легені наповнилися кров'ю. Лікарі попередили родину, що шансів мало, і запропонували хоспіс. Джеррі спершу вирішив продовжити лікування й залишився на апараті ЕКМО, який підтримує роботу серця та легень.

28 жовтня він сказав рідним, що готовий більше не боротися. Наступного ранку лікарі повідомили про нову інфекцію, а органи почали відмовляти. 29 жовтня Джеррі помер. Про це в TikTok 2 листопада розповів його родич.

Він був у спокої. Він більше не бореться, йому більше не боляче і не важко,

– прокоментував член родини.

Сестра Джеррі підтвердила новину в його соцмережах. Під її дописом фанати писали, що вболівали за нього. Один навіть пообіцяв додати Void до свого ґеймертегу на честь Джеррі.

Він збирався стримити реліз GTA 6 разом зі своєю спільнотою. Окрім гри, він збирався поділитися з людьми своєю музикою.

Усе, чого він хотів, – щоб його музику почули і щоб люди знали його голос,

– розповів член родини Джеррі.

Мама Джеррі планує випустити в небо кульки на його честь. Дату ще не назвали, але деталі родина обіцяє повідомити пізніше. Рідні також подякували всім, хто підтримував його, і сказали, що ці люди зробили його останні місяці прекрасними.