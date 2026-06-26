Як це було

Знаменита LANXESS Arena вже давно закріпила за собою статус справжньої "Мекки" CS. Фанати часто порівнюють її з місцевим Кельнським собором: кожен, хто йде на турнір, обов'язково побачить цю величну готичну споруду, що будувалася понад шість століть і є четвертою за довжиною у світі. Востаннє К ельн приймав турнір статусу мейджора ще у далекому 2016 році, тому масштаб та очікування від змагань були колосальними – і вони повністю виправдалися як для гравців, так і для фанатів. Наш кореспондент Марк Головченко відвідав подію та ділиться враженнями з читачами 24 Каналу.

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Традиційно українці склали вагому частину учасників: на IEM Cologne Major 2026 виступили 10 наших кіберспортсменів у складах NAVI, B8 і FUT. Першими боротьбу розпочали B8 з повністю українським ростером. Команді вдалося подолати дві стадії та увійти до топ-16 турніру.

Окремої уваги заслуговує снайпер Данило "s1zzi" Вінник, який став наймолодшим гравцем мейджора (16 років, 5 місяців та 8 днів). Попри юний вік, він продемонстрував яскраву гру та відзначився двома ейсами.



Данило "s1zzi" Вінник / Фото BLAST

Українці dem0n та cmtry з команди FUT, які цьогоріч гучно заявили про себе перемогою на тір-1 турнірі PGL Bucharest 2026 та потраплянням до світового топ-10, також показали гідний результат. У Кельні вони впевнено пройшли другий етап із трьома перемогами поспіль, проте зупинилися за крок до плей-оф, поступившись росіянам з BB Team із рахунком 0 – 2 у вирішальній зустрічі.



Гравець FUT Микита "cmtry" Самольотов / Фото BLAST

Українська організація Monte, хоч і виступає без місцевих гравців у складі, досі зберігає свою айдентику та дійшла на цьому мейджорі до третьої стадії. Проте, схоже, на клуб чекають кардинальні зміни: за чутками, американський Luminosity планує викупити одразу трьох гравців (afro, Bymas та AZUWU), а інший клуб із США, 100 Thieves, хоче придбати капітана Gizmy.



Команда Monte / Фото Monte

Найголовнішим розчаруванням для українських вболівальників став виступ NAVI. Найвідоміший клуб країни набрав форму за останні місяці: чотири рази виходили до фіналу тір-1 турнірів, два з яких виграли – EPL та IEM Atlanta. Однак підопічні B1ad3 не змогли пробитися до плей-оф, програвши вирішальний матч команді G2. Очікується, що у міжсезоння на NAVI чекають зміни – ймовірно, команду покине AleksiB або iM.

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Атмосфера на арені: багато активностей, зірки кіберспорту та шалена спека

Чотири дні у Кельні виявилися дуже насиченими для фанів CS. Хоча матчі розпочиналися о 15:45 за місцевим часом, заходити на територію арени можна було вже з 12-го дня. Біля входу до LANXESS було вдосталь розваг: купа фуд-траків, окремий павільйон з мерчем та іграми й навіть родео на бику.

На самій арені були представлені стенди партнерів: DHL, Amazon, Zowie, Blacklyte та німецького клубу BIG. Усі дні вболівальники проводили весь свій вільний час між матчами саме там, змагаючись за цінні призи.



Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми / Фото Марка Головченка



Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми / Фото Марка Головченка



Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми / Фото Марка Головченка

Також фани могли смачно поїсти: кебаб, піца, бургери та пиво. Увесь базовий набір вболівальника на будь-якому івенті можна було знайти й тут.



Глядачів смачно годували / Фото Марка Головченка



Глядачів смачно годували / Фото Марка Головченка

У фінальний день зустрілися бразильська команда FURIA та інтернаціональний склад клубу Falcons, що представляє Саудівську Аравію. Обидва колективи показали неймовірну гру у плей-оф та абсолютно заслуженно отримали право позмагатися за трофей.

Сильнішими виявилися саме Falcons, яких до перемоги привів досвідчений капітан karrigan. Для нього цей фінал став третім поспіль і загалом четвертим в CS2.



Фінал IEM Cologne Major 2026 / Фото Марка Головченка



Фінал IEM Cologne Major 2026 / Фото Марка Головченка

Вся LANXESS Arena була в захваті від цих днів топового Counter-Strike. Підняття омріяного кубка у "Храмі CS" під несамовитий гуркіт вісімнадцятитисячних трибун остаточно закріпило цей турнір в історії як один із найвидовищніших, ще раз нагадавши, чому Кельн залишається серцем світового кіберспорту.