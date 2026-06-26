Як це було

Знаменита LANXESS Arena вже давно закріпила за собою статус справжньої "Мекки" CS. Фанати часто порівнюють її з місцевим Кельнським собором: кожен, хто йде на турнір, обов'язково побачить цю величну готичну споруду, що будувалася понад шість століть і є четвертою за довжиною у світі. Востаннє К ельн приймав турнір статусу мейджора ще у далекому 2016 році, тому масштаб та очікування від змагань були колосальними – і вони повністю виправдалися як для гравців, так і для фанатів. Наш кореспондент Марк Головченко відвідав подію та ділиться враженнями з читачами 24 Каналу.

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Традиційно українці склали вагому частину учасників: на IEM Cologne Major 2026 виступили 10 наших кіберспортсменів у складах NAVI, B8 і FUT. Першими боротьбу розпочали B8 з повністю українським ростером. Команді вдалося подолати дві стадії та увійти до топ-16 турніру.

Окремої уваги заслуговує снайпер Данило "s1zzi" Вінник, який став наймолодшим гравцем мейджора (16 років, 5 місяців та 8 днів). Попри юний вік, він продемонстрував яскраву гру та відзначився двома ейсами.

Данило Вінник
Данило "s1zzi" Вінник / Фото BLAST

Українці dem0n та cmtry з команди FUT, які цьогоріч гучно заявили про себе перемогою на тір-1 турнірі PGL Bucharest 2026 та потраплянням до світового топ-10, також показали гідний результат. У Кельні вони впевнено пройшли другий етап із трьома перемогами поспіль, проте зупинилися за крок до плей-оф, поступившись росіянам з BB Team із рахунком 0 – 2 у вирішальній зустрічі.

Микита Самольотов
Гравець FUT Микита "cmtry" Самольотов / Фото BLAST

Українська організація Monte, хоч і виступає без місцевих гравців у складі, досі зберігає свою айдентику та дійшла на цьому мейджорі до третьої стадії. Проте, схоже, на клуб чекають кардинальні зміни: за чутками, американський Luminosity планує викупити одразу трьох гравців (afro, Bymas та AZUWU), а інший клуб із США, 100 Thieves, хоче придбати капітана Gizmy.

Команда Monte
Команда Monte / Фото Monte

Найголовнішим розчаруванням для українських вболівальників став виступ NAVI. Найвідоміший клуб країни набрав форму за останні місяці: чотири рази виходили до фіналу тір-1 турнірів, два з яких виграли – EPL та IEM Atlanta. Однак підопічні B1ad3 не змогли пробитися до плей-оф, програвши вирішальний матч команді G2. Очікується, що у міжсезоння на NAVI чекають зміни – ймовірно, команду покине AleksiB або iM.

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Атмосфера на арені: багато активностей, зірки кіберспорту та шалена спека

Чотири дні у Кельні виявилися дуже насиченими для фанів CS. Хоча матчі розпочиналися о 15:45 за місцевим часом, заходити на територію арени можна було вже з 12-го дня. Біля входу до LANXESS було вдосталь розваг: купа фуд-траків, окремий павільйон з мерчем та іграми й навіть родео на бику.

На самій арені були представлені стенди партнерів: DHL, Amazon, Zowie, Blacklyte та німецького клубу BIG. Усі дні вболівальники проводили весь свій вільний час між матчами саме там, змагаючись за цінні призи.

Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми
Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми / Фото Марка Головченка

Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми
Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми / Фото Марка Головченка

Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми
Фанатам кіберспорту вистачало активностей поза іграми / Фото Марка Головченка

Також фани могли смачно поїсти: кебаб, піца, бургери та пиво. Увесь базовий набір вболівальника на будь-якому івенті можна було знайти й тут.

Глядачів смачно годували
Глядачів смачно годували / Фото Марка Головченка

Глядачів смачно годували
Глядачів смачно годували / Фото Марка Головченка

У фінальний день зустрілися бразильська команда FURIA та інтернаціональний склад клубу Falcons, що представляє Саудівську Аравію. Обидва колективи показали неймовірну гру у плей-оф та абсолютно заслуженно отримали право позмагатися за трофей.

Сильнішими виявилися саме Falcons, яких до перемоги привів досвідчений капітан karrigan. Для нього цей фінал став третім поспіль і загалом четвертим в CS2.

Фінал IEM Cologne Major 2026
Фінал IEM Cologne Major 2026 / Фото Марка Головченка

Фінал IEM Cologne Major 2026
Фінал IEM Cologne Major 2026 / Фото Марка Головченка

Вся LANXESS Arena була в захваті від цих днів топового Counter-Strike. Підняття омріяного кубка у "Храмі CS" під несамовитий гуркіт вісімнадцятитисячних трибун остаточно закріпило цей турнір в історії як один із найвидовищніших, ще раз нагадавши, чому Кельн залишається серцем світового кіберспорту.