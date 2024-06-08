2 червня завершився турнір з Counter-Strike 2 – Intel Extreme Masters Dallas 2024, трофей якого здійняла французька організаця G2 Esports.

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Переможцям дістався чек у 100 тисяч доларів, в той час, як срібні призери – Team Vitality отримали всього лиш 42 тисячі вічнозелених.

Але це все брякне перед заробітком Фелікса Лянжеля, більш відомого у мережі як xQc.

Цікаво! xQc – один з найпопулярніших стрімерів у світі, до прикладу на Twitch у колишнього кіберспортсмена з Overwatch понад 12 мільйонів фоловерів.

За словами молодика, він раптово вирішив подивитися фінал турніру та отримав величезне задоволення. А ще, поміж іншим, напрочуд вдало "вгадав" результат матчу, поставивши на свій здогад 100 тисяч доларів.

Інтуїція чи то пак знання кіберспорту не підвели стрімера і він отримав шалений виграш – 443 662 долари.

Найцікавішим є те, що увесь призовий фонд IEM Dallas складав 250 тисяч, тож Фелікс заробив майже вдвічі більше, аніж усі команди-учасниці змагань.

Увесь призовий пул турніру / Фото з liquipedia.net

Зрозуміло, що ставки – це лише спосіб розважитися, а не заробити. Одначе ситуація з xQc вийшла доволі комічною.