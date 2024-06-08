2 июня завершился турнир по Counter-Strike 2 – Intel Extreme Masters Dallas 2024, трофей которого подняла французская организация G2 Esports.

Интересно Списано на отлично: видеоигры, авторы которых "украли" идею у других и сделали ее еще лучше

Победителям достался чек в 100 тысяч долларов, в то время, как серебряные призеры – Team Vitality получили всего лишь 42 тысячи вечнозеленых.

Но это все блекнет перед заработком Феликса Лянжеля, более известного в сети как xQc.

Интересно! xQc – один из самых популярных стримеров в мире, к примеру на Twitch у бывшего киберспортсмена по Overwatch более 12 миллионов подписчиков.

По словам молодого человека, он внезапно решил посмотреть финал турнира и получил огромное удовольствие. А еще, между прочим, на удивление удачно "угадал" результат матча, поставив на свою догадку 100 тысяч долларов.

Интуиция или же знание киберспорта не подвели стримера и он получил огромный выигрыш – 443 662 доллара.

Самым интересным является то, что весь призовой фонд IEM Dallas составлял 250 тысяч, поэтому Феликс заработал почти вдвое больше, чем все команды участницы соревнований.

Весь призовой пул турнира / Фото с liquipedia.net

Понятно, что ставки – это лишь способ развлечься, а не заработать. Однако ситуация с xQc получилась довольно комичной.