IEM Katowice 2025: усі деталі великого турніру з Counter-Strike 2, який розіграє мільйон доларів
За кілька днів розпочнеться Intel Extreme Masters Katowice 2025, в якому візьме участь українська команда Natus Vincere. Розповідаємо про всі деталі, які потрібно знати перед початком змагань.
IEM Katowice 2025: як це буде
Турнір у польському місті Катовіце стартує 29 січня й триватиме до 9 лютого. Участь у ньому візьмуть 24 команди, які боротимуться за головний приз у розмірі 400 000 доларів. Для "срібного" призера приберегли 180 000 доларів, а за третє місце віддадуть 80 000 доларів, пише 24 Канал.
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Цей турнір проходитиме повністю в офлайні. Команди зберуться на Spodek Arena. Серед них буде й українська команда NAVI, яка не проходила через відбір, а була прямо запрошена через свої попередні високі результати. Хоча Natus Vincere й опустились на третє місце в рейтингу HLTV після програшу на мейджорі, вони все ще входять до списку найкращих і будуть отримувати автоматичні запрошення на турніри. Хоча б як найпопулярніша команда 2024 року за результатами глядацьких переглядів.
Ось повний список команд, які потрапили на IEM Katowice 2025:
- Natus Vincere
- HEROIC
- G2 Esports
- The MongolZ
- Team Vitality
- FaZe Clan
- MOUZ
- Team Falcons
- Team Liquid
- FURIA Esports
- paiN Gaming
- MIBR
- 3DMAX
- Eternal Fire
- GamerLegion
- Complexity
- SAW
- BIG
- FlyQuest
- Astralis
- Wildcard
- Virtus.pro
- Imperial Female
- Team Spirit
Які шанси Natus Vincere на перемогу
На жаль, поки що невідомо, з ким зіграє свій перший матч Natus Vincere. Суперник команди визначиться пізніше за результатами перших ігор на етапі Play-In. На цьому першому етапі Team Liquid зійдеться з HEROIC, Complexity з Eternal Fire, 3DMAX із FlyQuest, Astralis гратиме з MIBR, paiN Gaming з Virtus.pro, SAW з GamerLegion, Wildcard з BIG і Imperial Female з FURIA Esports.
NAVI вже перебуває на етапі Group Stage у групі B, де разом із нею також MOUZ, MongolZ і Team Spirit. Такі команди, як G2 Esports, Team Falcons, Team Vitality та FaZe Clan теж пройшли відразу до Group Stage, але перебувають у групі A.Наразі головного фаворита визначити доволі складно. Експерти Favbet прогнозують хороші виступи одразу трьом колективам: Team Spirit, NAVI та Team Vitality. Шанс на перемогу "драконів" оцінюють у 4.20, водночас "народжені перемагати" та Vitality мають коефіцієнти у 4.30 та 4.50 відповідно.
За Natus Vincere зараз грають:
- b1t, Валерій Ваховський.
- Aleksib, Алексі Віролайнен.
- jL, Юстинас Лекавічюс.
- iM, Михай Іван.
- w0nderful, Ігор Жданов.
Нагадаємо, у торішньому IEM Katowice 2024 Natus Vincere зайняла лише 7 місце, тому її призові склали 24 000 доларів. Переможцем тоді була Team Spirit. На другому місці опинилися FaZe Clan, а третє забрали гравці Team Falcons. MOUZ дісталося четверте місце.