Усе, що треба знати про турнір IEM Rio 2024 з Counter-Strike 2, на якому з'являться NAVI
Джерело:HLTV
Intel Extreme Masters Rio 2024 – великий турнір із Counter-Strike 2, який пройде у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Ці офлайнові змагання зберуть багато команд і ще більше глядачів, щоб розіграти приємний грошовий приз.
На IEM Rio 2024 зберуться лише найкращі команди, які очолюють світовий рейтинг у Counter-Strike. Зокрема, очікується присутність чотирьох із п'ятірки найкращих команд світу – Natus Vincere, G2, Vitality та MOUZ, пише HLTV.
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Команди
Загалом у турнірі візьмуть участь 16 команд. Вони будуть поділені на дві групи по вісім і гратимуть за системою "кращий з трьох", за винятком стартових матчів, які відбудуться за системою "кращий з одного".
Шість найкращих кваліфікуються до плей-офф на Farmasi Arena, де чвертьфінал із двох команд, визначених під номерами 2 і 3, розпочне боротьбу перед півфіналом. Там на них чекатимуть кращі команди з групового етапу.
Група A:
- Natus Vincere
- MOUZ
- FaZe
- Liquid
- Complexity
- paiN
- FURIA
- Imperial
Група B:
- G2
- Vitality
- Eternal Fire
- Virtus.pro
- The MongolZ
- HEROIC
- Astralis
- 9z
Розклад
- Початок турніру – 7 жовтня.
- Перші матчі за принципом "кращий з кращих" будуть зіграні в день відкриття.
- Після цього відбудуться по два матчі верхньої та нижньої сітки.
- Груповий етап триватиме до середи, 9 жовтня.
- Плей-офф продовжиться у п'ятницю, 11 жовтня.
- Дата завершення турніру – 13 жовтня.
Очікується, що Natus Vincere зіграє 7 жовтня з бразильською командою Imperial. Українці перебувають зараз на першій сходинці рейтингу HLTV, тоді як бразильці – двадцяті. Подальші ігри команди залежать від того, чи переможе вона і якими будуть переможці інших матчів.
Шанси на перемогу
Під кінець року "народжені перемагати" набрали феноменальну форму, діставшись до 5 поспіль фіналів великих турнірів, тож і перед IEM Rio їх охоче ставлять у фаворити.
Favbet оцінює шанси NAVI на тріумф в цьому змаганні у 3.20.
Водночас не слід забувати, що у спину українській організації дихає не менш серйозний колектив – Team Vitality. Коефіцієнт на їхню перемогу на IEM Rio 2024 складає 3.60.
Хто грає в команді Natus Vincere
Команда NAVI має такий склад:
- Валерій Ваховський (b1t). Україна.
- Ігор Жданов (w0nderful). Україна.
- Юстинас Лекавічус (jL). Литва.
- Алексі Віролайнен (Aleksib). Фінляндія.
- Міхай Іван (iM). Румунія.
- Тренер – Андрій Городенський (B1ad3). Україна.
Призи
Загальний призовий фонд складає 250 000 доларів.
- З них 100 000 доларів забирає переможець.
- Друге місце – 42 000 доларів.
- Команда, що опиниться на третьому місці забере 20 000 доларів.
- А четверте місце отримає 10 000.
Варто зазначити, що IEM Rio – це лише одна з численних зупинок у сезоні Intel Grand Slam, що зараз триває. MOUZ уже мають дві перемоги, так само, як і FaZe. Поряд із ними G2, Vitality та Natus Vincere мають по одній перемозі.