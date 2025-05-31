Фанатка Clair Obscur Expedition 33 власноруч створила неймовірну модель Еск'є – цікаве фото

Шанувальниця хітової RPG Clair Obscur Expedition 33 похизувалася в мережі власним творінням – іграшковою копією Еск'є, одного з наймиліших та найзагадковіших персонажів гри.

Хітова гра Sandfall Interactive заслужила любов мільйонів геймерів з усього світу завдяки своїй пронизливій історії та незабутнім персонажам, одним з наймиліших серед яких є добрий здоровань Еск'є, інформує 24 Канал.

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Неймовірна робота фанатки

Поки у Sandfall Interactive святкують неймовірну кількість продажів, користувачка Reddit під ніком Odd-Swimming-2189 поділилася власною роботою, присвяченою одному з героїв гри.

Геймерка виготовила плюшеву версію Еск'є, потративши на роботу близько двох тижнів.

Спершу дівчина створила "скелет", потім зробила викрійку та пошила тіло персонажа. Потому були сеанси фарбування дрібних елементів та трохи вишивання гачком. Увесь процес майстриня "транслювала" на тому ж таки Reddit, а фінальний результат вразив фанатів "експедиції".

В момент написання матеріалу, фінальний допис Odd-Swimming-2189 отримав понад 9 тисяч вподобань та низку захоплених відгуків. Знайшлися навіть охочі придбати творіння геймерки, хоча та й не виявляла бажання його продати.

На щастя для фанатів, Sandfall Interactive підтвердили, що невдовзі випустять мерч гри, серед якого будуть офіційні фігурки Еск'є, тож рано чи пізно кожен геймер, який цього потребує, матиме власного плюшевого захисника.