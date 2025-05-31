Хитовая игра Sandfall Interactive заслужила любовь миллионов геймеров со всего мира благодаря своей пронзительной истории и незабываемым персонажам, одним из самых милых среди которых является добрый здоровяк Эскье, информирует 24 Канал.

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Невероятная работа фанатки

Пока в Sandfall Interactive празднуют невероятное количество продаж, пользовательница Reddit под ником Odd-Swimming-2189 поделилась собственной работой, посвященной одному из героев игры.

Геймерша изготовила плюшевую версию Эскье, потратив на работу около двух недель.

Сначала девушка создала "скелет", затем сделала выкройку и сшила тело персонажа. После были сеансы окрашивания мелких элементов и немного вышивания крючком. Весь процесс мастерица "транслировала" на том же Reddit, а финальный результат поразил фанатов "экспедиции".

На момент написания материала, финальный пост Odd-Swimming-2189 получило более 9 тысяч лайков и ряд восторженных отзывов. Нашлись даже желающие приобрести творение геймерши, хотя и не изъявляла желания его продать.

К счастью для фанатов, Sandfall Interactive подтвердили, что вскоре выпустят мерч игры, среди которого будут официальные фигурки Эскье, поэтому рано или поздно каждый геймер, который в этом нуждается, будет иметь собственного плюшевого защитника.