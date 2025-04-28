Представители Sandfall Interactive уточнили, что в указанную цифру входят не только проданные копии, но и диски, отправленные в магазины. При этом объем аудитории сервиса Game Pass не учитывался, объясняет 24 Канал.

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Напомним, что уже в первый день после релиза продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 500 тысяч копий. Тогда разработчики признались, что не ожидали столь быстрого достижения важной отметки, и поблагодарили всех за проявленный интерес к их работе.

Дебютная игра Sandfall Interactive рассказывает о загадочной Художнице, которая пишет число на монолите, после чего все люди, чей возраст совпадает с этим числом, исчезают развеиваясь. Следующим числом стало 33, и экспедиция "33" отправляется, чтобы положить конец этой ужасной традиции.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла в продажу 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, PS5 Xbox Series X и S, а также доступна в сервисе Game Pass.

Проект завоевал расположение как журналистов, так и обычных геймеров. Она стала самой рейтинговой игрой 2025 года.