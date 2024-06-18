Історично ПК з macOS не підходили для геймінгу, адже число ігор для них було вельми обмеженим, порівняно з пристроями на Windows. Проте, останнім часом ситуація значно покращилася і тепер можна знайти чимало достойних ігор, доступних для власників комп'ютерів Mac.

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Для тих, хто якраз в пошуку в що б пограти на своєму "маці", Games 24 порадить п'ять крутих відеоігор.

Civilization VI

Жанр: Стратегія

Стратегія Розробник: Firaxis Games

Firaxis Games Рік випуску: 2016

Серія стратегій від легендарного ігрового дизайнера Сіда Меєра не потребує зайвих представлень.

Шоста частина "цивки" стане ідеальною забавкою на сотні годин, адже у грі безліч націй кожну з яких можна дбайливо провести від її зародження до володарювання над світом.

Трейлер гри – дивитися відео

Ще більше їх у незліченній кількості DLC, кожне з яких хоча й треба купувати окремо, але завжди можна впіймати за дріб'язковою ціною завдяки частим знижкам.

Особливою насолодою є багатокористувацький режим забавки, який затягне вас з друзями так сильно, що ви не захочете зайвий раз відриватися від монітора.

Stardew Valley

Жанр: Симулятор життя / ферми

Симулятор життя / ферми Розробник: ConcernedApe

ConcernedApe Рік випуску: 2016

Ще одна знакова для індустрії відеогра ідеально працюватиме на ваших Mac пристроях.

Інді-симулятор ферми має той неповторний вайб спокою та умиротворення, якого зараз нам усім так бракує.

Ігрові сеанси у Stardew Valley можна цілком розглядати як свого роду сучасне "Intermezzo", адже від своїх щоденних проблем завжди можна на кілька годин втекти у доброзичливий світ Долини Стардю.

Трейлер проєкту – перегляньте ролик

Тут ви зможете милуватися дивовижними піксельними пейзажами, спілкуватися з приємними персонажами та, врешті-решт, поливати свої посіви й просто насолоджуватися усіма перевагами фермерського життя, нехай і віртуального.

Hades та Hades II

Жанр: Рогалик / екшен

Рогалик / екшен Розробник: Supergiant Games

Supergiant Games Рік випуску: 2020 / 2024

Неможливо вибрати якусь одну частину мегацікавого рогалика від Supergiant.

Неповторний візуал, колоритні персонажі грецької міфології та швидкий, але при цьому виважений ігровий процес, роблять цю гру просто ідеальним представником жанру та одним із "must play" проєктів індустрії.

Трейлер сиквелу – дивитися відео

Тим приємніше, що гра має підтримку Mac, а друга частина ще й може похвалитися офіційною українською локалізацією.

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Resident Evil: Village

Жанр: шутер / горор

шутер / горор Розробник: Capcom

Capcom Рік випуску: 2021

Якщо ви часом подумали, що для "маків" є лишень інді-проєкти та стратегії, то поспішимо розвінчати цю думку.

Повноцінний ААА жахастик від Capcom також має версію для macOS.

Трейлер горору – дивитися ролик

Отож, поціновувачі можливості полякатися та постріляти у різноманітних чудовиськ в антуражі румунського селища чи зловіщого середньовічного замку з легкістю можуть це зробити й на комп'ютерах від Apple.

Baldur's Gate 3

Жанр: RPG

RPG Розробник: Larian Studios

Larian Studios Рік випуску: 2023

Ну і наостанок – десерт. Безумовно найкраща гра 2023 року, а, можливо, й узагалі десятиліття – шедевральна RPG від Larian.

Трейлер BG 3 – дивитися відео

Про її мальовничий та багатий на усе що лишень можна уявити світ годі й розповідати.

Також не знайдеться слів які могли б описати насолоду від ігрового процесу та взаємодії з шикарними персонажами – це все краще випробувати самотужки.

Цікаво! Проєкт Larian також має українську текстову локалізацію.

Словом, це один з тих випадків, які доводять, що відеоігри – це не просто забавка, а справжнє мистецтво.