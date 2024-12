В які ігри на PlayStation 5 можна буде пограти у 2025 році: Sony показала трейлер з релізами

Sony Interactive Entertainment представила трейлер, який демонструє очікувану лінійку ігор для PlayStation 5 на 2025 рік. Фанати побачили кілька гучних ігор, але відсутність найбільш очікуваних тайтлів, як от GTA VI, викликали дискусії серед ігрової спільноти.

У трейлері було показано 16 ігор, які вийдуть на PS5 протягом 2025 року, включаючи два ексклюзиви для консолі, повідомляє 24 Канал. Однак фанати швидко помітили відсутність кількох великих релізів, що викликало критику та підживлювало спекуляції про потенційні затримки або нерозкриті плани.

Ігровий трейлер Sony PlayStation

Ігри, представлені у трейлері Sony 2025 року

У трейлері представлені різноманітні жанри та ігрові можливості, від пригодницьких екшенів з відкритим світом до стратегічних ігор. Список представлених ігор, в порядку появи:

Ghost of Yotei – пригодницький екшен у відкритому світі, продовження Ghost of Tsushima (ексклюзив для PS5) Death Stranding 2: On The Beach – пригодницький екшен про кур'єра (ексклюзивно для PS5) Monster Hunter Wilds – фентезійний мисливський екшен Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – екшен на піратську тематику Assassin's Creed Shadows – псевдоісторичний екшен у відкритому світі Little Nightmares III – горрор–платформер Borderlands 4 – мародерський шутер–екшен Mafia: The Old Country – кримінальний трилер Doom: The Dark Ages – шутер від першої особи Hell is Us – пригодницький екшен Forever Skies – симулятор виживання на дирижаблі Dynasty Warriors: Origins – гра–слешер Sid Meier's Civilization VII – глобальна стратегія Baby Steps – гумористичний симулятор ходьби The Midnight Walk – похмуре фентезі–пригода Where Winds Meet – китайська рольова гра з відкритим світом

Відсутність очікуваних релізів

Глядачі одразу ж звернули увагу на кілька важливих моментів, яких не вистачало у трейлері. Серед них – довгоочікувана Grand Theft Auto VI від Rockstar, яка, як очікується, стане одним з найбільших релізів 2025 року. Підтверджена дата запуску гри – осінь 2025 року – давала фанатам надію, що вона з'явиться в рекламних матеріалах Sony, але її помітно не було.

Серед інших відсутніх ігор – Kingdom Come: Deliverance 2, який має підтверджену дату виходу 2 лютого 2025 року, та Indiana Jones and the Great Circle, запуск якого очікується навесні.

Фанати також відзначили відсутність Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейку класичної MGS3. У попередньому трейлері Sony 11-місячної давнини ремейк MGS3 був запланований на 2024 рік, але його відсутність породила спекуляції щодо можливої затримки.