Apple ще з релізом iPhone 15 Pro пообіцяла підняти мобільні ігри на новий рівень. Games 24 підготувала перелік з трьох найкращих ігор, які будуть доступні геймерам на новеньких iPhone 16.

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Genshin Impact

Популярна гра Genshin Impact потішить своїм унікальним візуальним стилем та атмосферою нових власників iPhone 16 на релізі. Рольова гра з відкритим світом, розроблена miHoYo, відома своєю аніме-стилістикою та обширним світом.

Genshin Impact пропонує захоплюючий ігровий досвід, який, ймовірно, буде блищати на iPhone 16 Pro. За чутками, такі покращення, як на 20% яскравіший OLED-екран та зменшені рамки, зроблять яскраві кольори та світлові ефекти гри ще більш вражаючими.

Крім того, покращена продуктивність трасування променів, яка очікується від чипа A18 Pro в iPhone 16 Pro, повинна ще більше покращити освітлення в грі, роблячи битви та дослідження більш візуально захоплюючими.

XCOM: Enemy Within

Наступною обов'язковою грою на iPhone 16 є XCOM: Enemy Within – оновлена версія тактичної гри XCOM: Enemy Unknown. Більший, яскравіший дисплей iPhone 16 Pro ідеально підійде для навігації по складних бойових картах XCOM, коли ви розробляєте стратегію проти інопланетної загрози.

Окрім візуальних ефектів, справжньою зміною гри стане чіп A18 Pro з додатковим графічним ядром. Очікується, що ця додаткова потужність покращить плавність ігрового процесу та зменшить час завантаження – два найважливіші елементи для бездоганного тактичного досвіду.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

Нарешті, PUBG, надзвичайно популярний шутер у жанрі королівської битви, завершує мій список. Очікувані покращення дисплея та графічної продуктивності iPhone 16 Pro значно покращать ігровий процес, але справжнім поворотним моментом може стати чутки про підтримку Wi-Fi 7.

Якщо це правда, Wi-Fi 7 дозволить iPhone 16 Pro використовувати кілька діапазонів Wi-Fi одночасно, пропонуючи вищу швидкість і меншу затримку. Це означає плавний ігровий процес з меншою кількістю обривів з'єднання, що ставить iPhone 16 Pro в один ряд з ігровими телефонами найвищого рівня.

iPhone 16 Pro – смартфон для геймерів

Завдяки покращеному дисплею, підвищеній продуктивності чіпа та потенційній підтримці Wi-Fi 7, iPhone 16 Pro стає потужною платформою для мобільних ігор. iPhone 16 Pro обіцяє подарувати геймерам неперевершений ігровий досвід, який вони не захочуть пропустити.