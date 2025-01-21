Інсайдер розкрив ігри Microsoft та Bandai Namco, які вийдуть на Nintendo Switch 2

Інсайдер eXtas1s повідомив, які ігри від Microsoft та Bandai Namco з’являться на новій гібридній консолі Nintendo Switch 2 після її офіційного анонсу. Очікується, що вже до кінця цього року на Nintendo Switch 2 з’явиться рольовий екшн Diablo IV.

Раніше інсайдер Nate the Hate (відомий як NateDrake) заявив у подкасті, що Halo: The Master Chief Collection та Microsoft Flight Simulator 2024 вийдуть на Nintendo Switch 2 (і PS5) у 2025 році, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Nintendo офіційно анонсувала консоль Switch 2: новий дизайн, сумісність і дата виходу

Однак, за даними eXtas1s, список проєктів Microsoft, запланованих до виходу на новій консолі, буде ширшим.

Також Microsoft планує випустити на гібридній консолі два проєкти від Bethesda Game Studios – космічну рольову гру Starfield та постапокаліптичний шутер Fallout 4 .

та постапокаліптичний шутер . Окрім цього, на Nintendo Switch 2 має з’явитися одна з ігор серії військових шутерів Call of Duty.

Інсайдер поки не знає, яка саме частина вийде, але розглядаються варіанти Black Ops 6, Warzone та неанонсована частина франшизи, запланована на 2025 рік.

Щодо Bandai Namco, eXtas1s повідомив про плани випустити на Nintendo Switch 2 файтинг Tekken 8 (разом з доповненнями) та фентезійний рольовий екшн Elden Ring у відкритому світі.

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Нагадаємо, що Nintendo офіційно анонсувала Switch 2 минулого тижня. Вихід наступного покоління гібридної консолі заплановано на 2025 рік, а спеціальна презентація Nintendo Direct, присвячена новій платформі, відбудеться 2 квітня.