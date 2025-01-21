Ранее инсайдер Nate the Hate (известный как NateDrake) заявил в подкасте, что Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator 2024 выйдут на Nintendo Switch 2 (и PS5) в 2025 году, сообщает 24 Канал.

А тем временем Nintendo официально анонсировала консоль Switch 2: новый дизайн, совместимость и дата выхода

Однако, по данным eXtas1s, список проектов Microsoft, запланированных к выходу на новой консоли, будет шире.

Также Microsoft планирует выпустить на гибридной консоли два проекта от Bethesda Game Studios – космическую ролевую игру Starfield и постапокалиптический шутер Fallout 4 .

и постапокалиптический шутер . Кроме этого, на Nintendo Switch 2 должна появиться одна из игр серии военных шутеров Call of Duty.

Инсайдер пока не знает, какая именно часть выйдет, но рассматриваются варианты Black Ops 6, Warzone и неанонсированная часть франшизы, запланированная на 2025 год.

Относительно Bandai Namco, eXtas1s сообщил о планах выпустить на Nintendo Switch 2 файтинг Tekken 8 (вместе с дополнениями) и фэнтезийный ролевой экшн Elden Ring в открытом мире.

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Напомним, что Nintendo официально анонсировала Switch 2 на прошлой неделе. Выход следующего поколения гибридной консоли запланирован на 2025 год, а специальная презентация Nintendo Direct, посвященная новой платформе, состоится 2 апреля.