Тестирование грядущего обновления для Baldur's Gate 3, которое изначально планировалось на начало января, было перенесено, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию разработчиков в Steam.

Читайте на сайте В Steam под видом бета-теста Mafia: The Old Country распространяют потенциально вредоносные ссылки

Теперь команда "надеется" начать испытания ближе к концу месяца. Сейчас разработчики завершают "финальные правки" тестовой версии и активно сотрудничают с партнерами, чтобы участники могли испытать мультиплеер с поддержкой кроссплатформенной игры.

Особенности будущего обновления

Закрытое тестирование позволит зарегистрированным пользователям на PC, PS5 и Xbox Series X/S оценить кросплей, создавая собственные лобби, присоединяясь к чужим сессиям или приглашая друзей через Larian Network. Зарегистрироваться для участия в тестировании можно на официальном сайте Larian Studios.

Помимо кросплея, восьмой большой патч добавит еще две важные функции:

Фоторежим , который фанаты ждали давно.

, который фанаты ждали давно. Новая подклассовая специализация для каждого из 12 классов персонажей в игре.

Larian Studios также обнародовала частичный список исправлений и улучшений, которые появятся в Baldur's Gate 3 с выходом восьмого патча.

Смотрите также Nintendo официально анонсировала консоль Switch 2: новый дизайн, совместимость и дата выхода

Дальнейшие планы студии

У Larian Studios отмечают, что разработка обновления проходит по плану, а релиз запланирован на 2025 год. Восьмой патч станет последним крупным обновлением для Baldur's Gate 3, поскольку студия уже полностью сосредоточилась на создании новой игры.